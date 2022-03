Sicherheitsbranche Verdi ruft an acht Flughäfen zu Warnstreiks auf – zahlreiche Ausfälle drohen

Die Gewerkschaft erhöht den Druck vor der nächsten Verhandlungsrunde. Am Dienstag treten die Kontrolleure unter anderem in Frankfurt, Düsseldorf und Berlin in den Ausstand.

Während Fluggäste in einer langen Schlange an der Sicherheitskontrolle anstehen, streiken im Hintergrund Mitarbeiter des Sicherheitspersonals des Flughafens. (Foto: dpa) Warnstreiks von Sicherheitspersonal am Flughafen Stuttgart

Berlin, Frankfurt Flugpassagiere müssen sich an diesem Dienstag erneut auf erhebliche Behinderungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat an acht Flughäfen die privaten Luftsicherheitskräfte zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt werden wegen fehlender Kontrollen erneut keine Passagiere zusteigen können, wie der Betreiber Fraport am Montag mitteilte. Lediglich Transitreisende würden abgefertigt.

Außerdem sollen Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf und Köln/Bonn bestreikt werden.

In der vergangenen Woche waren die ebenfalls von Warnstreiks begleiteten Tarifgespräche ohne Ergebnis geblieben. „Die Arbeitgeber haben es versäumt, endlich ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen, das die Preisentwicklung aufgreift und dafür sorgt, dass die Arbeit für qualifizierte Fachkräfte im Luftsicherheitsbereich attraktiv bleibt“, erklärte Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper. Ein erneuter Verhandlungstermin ist für Donnerstag in Raunheim bei Frankfurt vereinbart.

Verdi fordert einen Tarifvertrag für zwölf Monate und einen um mindestens einen Euro erhöhten Stundenlohn. Die Gehälter der Gepäck- und Personalkontrolleure sollen das Niveau der Beschäftigten bei der Passagierkontrolle erreichen. Zudem sollen Beschäftigte in der Flugzeugbewachung und der Bordkartenkontrolle bundesweit einheitlich bezahlt werden.

Im Hintergrund schwelt aber seit Jahren ein Streit mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) um die grundsätzliche Bezahlung des Sicherheitspersonals. Schon Anfang 2019 hatte Verdi den Zorn der Branche auf sich gezogen, weil mit ganztägigen Warnstreiks der Luftverkehr stark behindert wurde. Damals ging es darum, die Löhne der Kontrolleure in Ost und West anzugleichen und einen bundesweiten Tarifvertrag zu erreichen. Schließlich einigten sich beide Seiten auf einen neuen Tarifvertrag für die rund 25.000 Beschäftigten, der für die folgenden drei Jahre Erhöhungen von jährlich 3,5 bis 9,77 Prozent vorsah. Nun ist der alte Konflikt wieder aufgebrochen. Denn nach wie vor gibt es regionale Unterschiede bei der Bezahlung. Dabei ist der Druck, zu einer Lösung zu kommen, gewaltig. Die Pandemie und nun auch noch der Krieg in der Ukraine behindern die Erholung des Luftverkehrs in Deutschland. Dennoch hoffen Airlines und Flughäfen darauf, dass die Menschen an Ostern und im Sommer wieder mehr in den Urlaub fliegen. Die latente Gefahr von Streiks könnte die starken Buchungszahlen der zurückliegenden Wochen wieder einbrechen lassen. Denn ohne die Sicherheitskontrollen kann kein Passagier das Flugzeug besteigen. Schwierige Personalsuche Schon ohne Arbeitskämpfe dürfte die Situation bei der Abfertigung der Passagiere an Ostern und im Sommer schwierig werden. Denn nach zwei Jahren Pandemie mit nur stark eingeschränktem Flugverkehr haben sich viele Mitarbeiter der sogenannten Bodendienste von der Branche abgewendet und anderswo eine Arbeit gefunden. Kurzfristig neues Personal zu finden ist schwierig. Denn im Sicherheitsbereich, eine Hoheitsaufgabe des Staates, müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter länger geschult werden. Der Flughafenverband ADV forderte die Gewerkschaft auf, eine Lösung am Verhandlungstisch zu finden, anstatt erneut zu streiken. Die Fluggäste könnten den Streiks nicht ausweichen, sagte Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. Er kritisierte auch den grundlegenden Kurs bei Verdi: „Streiks an den Flughäfen sind längst keine Ausnahme mehr. Stattdessen sind Arbeitsniederlegungen zu einem leichten Mittel der Wahl geworden, um Partikularinteressen unerbittlich durchzusetzen." Mehr: Verdi-Warnstreik legt Flughafen Frankfurt weitgehend lahm