Singles’ Day 2021 Das Shopping-Event aus China – Alle wichtigen Fragen und Antworten

Der Singles’ Day ist für viele Verbraucher und Händler ein entscheidender Tag im Jahr. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Superverkaufstag.

Wann ist der Singles’ Day 2021?

Traditionell ist der Singles’ Day auf den 11. November datiert – so auch im Jahr 2021. Der Hintergrund: Ursprünglich galt der aus China stammende Singles’ Day als ein Tag für Alleinstehende. Numerisch besteht das Datum aus vier aufeinanderfolgenden Einsen, die Singles symbolisieren sollen.

Seit wann gibt es den Singles’ Day?

Der erste Singles’ Day wurde vermutlich im Jahr 1993 von Studenten der Universität in Nanjing gefeiert. Demzufolge besteht die Tradition seit nunmehr 28 Jahren. Was ursprünglich ausschließlich von Männern – die sich gegenseitig beschenkt haben – als Junggesellentag gefeiert wurde, ist mittlerweile eine globale Rabattschlacht.

Sie kommt dem amerikanischen Black Friday gleich. In dem Fall heißt der wichtigste Handelsriese jedoch nicht Amazon, sondern Alibaba – die weltweit größte Handelsplattform aus China. Sie hat den „Double 11“, ein Synonym für den Singles’ Day, populär gemacht.

Welche Shops machen beim Singles’ Day 2021 mit?

Neben dem Unternehmen Alibaba gibt es auch bei JD.com oder Dangdang hohe Rabatte. Auch deutsche Händler nehmen am Shopping-Event teil, darunter Otto, Aldi, Lidl oder Media-Markt.

Wie lange dauert der Singles’ Day?

Der Singles’ Day ist traditionell zwar auf den 11. November datiert, doch auch zwei Tage vorher und nachher gibt es Angebote. Alibaba verlängerte das diesjährige Verkaufsevent sogar auf fast drei Wochen.

Wie hoch sind die Erlöse beim Singles’ Day?

Einer Studie von Statista zufolge spülte der Singles’ Day im vergangenen Jahr 74,1 Milliarden US-Dollar in die Kassen von Alibaba. Beim amerikanischen Pendant – dem Black Friday – verzeichnete Amazon 2020 Erlöse in Höhe von 10,4 Milliarden US-Dollar. Da der Singles’ Day im vergangenen Jahr schon ab dem 1. November breitflächig vermarktet wurde, lassen sich die Zahlen nur bedingt vergleichen.

Fakt ist: Auch in diesem Jahr gehen Experten davon aus, dass der Superverkaufstag neue Rekorde brechen könnte. So zeigt eine Umfrage der Plattform Mydealz unter 5000 Personen, dass mehr als die Hälfte der Verbraucher, die am Singles’ Day einkaufen möchten, mehr ausgeben will als noch 2020.

