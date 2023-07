Social Chain Bafin findet Fehlbuchungen im Konzernabschluss

Die Unternehmer sind bekannt aus der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“. Jetzt stellt die Bafin Fehlbuchungen im Konzernabschluss für 2021 ihrer Firma Social Chain fest.

Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als „Marken- und Produkthaus der nächsten Generation“. (Foto: Social Chain AG) Georg Kofler (links) und Ralf Dümmel

Berlin, Düsseldorf Die Finanzaufsicht Bafin hat zwei millionenschwere Fehlbuchungen im Konzernabschluss 2021 der Onlinehandelsfirma Social Chain AG festgestellt. Deren Vorstandschef Georg Kofler, 65, und Ex-Vorstand Ralf Dümmel, 56, sind als Juroren in der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ einem breiten Publikum bekannt geworden.

Während der Ex-Pro-Sieben-Vorstand Kofler und sein Kompagnon Dümmel in der Talentshow einst gemeinsam Jungunternehmern auf den Zahn fühlten, mussten sie nun selbst Rede und Antwort stehen. Die Bafin teilte am Mittwoch mit, dass die Social Chain AG „erhaltene Zahlungen aus der Aufnahme eines Bankdarlehens in Höhe von 50 Millionen Euro fälschlicherweise als Cashflow aus operativer Tätigkeit erfasst“ habe.