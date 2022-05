Sommerurlaub Die Reiselust ist zurück: Tourismusbranche könnte sich schneller erholen als erwartet

Frankfurt Der Blick zurück mag den einen oder anderen Tui-Investor vielleicht ernüchtern. Der durch die Pandemie angeschlagene Reisekonzern ist auch im abgelaufenen Quartal nicht aus der Verlustzone gekommen. Der bereinigte Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) belief sich auf 329 Millionen Euro nach einem Minus von 633 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich steht ein Konzernverlust von 321 Millionen Euro.

Aber der Quartalsbericht, den Tui-Chef Friedrich Joussen am Mittwochvormittag präsentierte, enthält auch einige gute Nachrichten. Der Umsatz von Januar bis März betrug 2,1 Milliarden Euro, mehr als das Siebenfache des zweiten Quartals 2021. „Wir erwarten ein signifikantes positives Betriebsergebnis im Gesamtjahr“, zeigte sich der Manager für die nächsten Wochen und Monate zuversichtlich.

Solch optimistische Versprechungen sind typisch für den Tui-Chef. Doch vieles spricht dafür, dass Joussen seine ehrgeizige Prognose einhalten kann. Die Tourismusbranche steht vor einem Comeback.

So zeigt eine aktuelle Umfrage des europäischen Touristikverbandes ETC, dass die Reiselust in Europa groß ist. Drei von vier Menschen gaben danach an, in den kommenden sechs Monaten verreisen zu wollen, vorrangig zu mediterranen Zielen. Die Umfrage wurde im März in zehn Ländern durchgeführt. Da tobte der Krieg in der Ukraine bereits.

Die Sehnsucht nach Urlaub zeigt sich in den aktuellen Zahlen von Tui. Die Buchungen hätten in den zurückliegenden sechs Wochen über dem Vorkrisenniveau gelegen, sagte Joussen. In Großbritannien sei der aktuelle Wert bereits um elf Prozent höher, in Deutschland seien die Buchungszahlen gegenüber vor der Krise in den letzten Tagen sogar auf 135 Prozent gestiegen.

Auch Lufthansa berichtet von hohen Buchungszahlen

Nicht nur bei Tui kommt der Drang an, sich eine Auszeit zu gönnen. Auch die Lufthansa berichtet von einer starken Nachfrage nach Flugtickets. „Die ausklingende Pandemie erlaubt zum Glück nun endlich wieder mehr persönliche Begegnungen“, sagte Konzernchef Carsten Spohr am Dienstag auf der Hauptversammlung des Unternehmens: „Das sehen wir Tag für Tag an den Flughäfen, in unseren Flugzeugen und auch an unseren Buchungseingängen.“

Im laufenden Jahr will Lufthansa bereits wieder 75 Prozent des normalen Flugangebots absolvieren, 2023 sollen es schon 95 Prozent sein. So gut sind die aktuellen Zahlen, dass Spohr mittlerweile nicht mehr ausschließt, bei der Kapazität nicht erst 2025, sondern früher wieder die Zahlen zu erreichen, die der Konzern vor der Pandemie schaffte.

Die Ferienfluggesellschaft Condor plant deshalb bereits für den kommenden Winter. So will die Airline wieder Langstrecken aus Düsseldorf und München bedienen. Es soll in die Ferne zu Zielen wie Punta Cana oder Cancún gehen. Condor-Chef Ralf Teckentrup beschreibt die Menschen als „urlaubshungrig“.

Ähnlich gut sieht es in der inländischen Reisewirtschaft aus. Laut Statistischem Bundesamt ist die Zahl der Übernachtungen in Deutschland im März gegenüber dem Vorjahresmonat um 175,7 Prozent auf 25,1 Millionen gestiegen. Damit liegt dieser Wert nur noch rund ein Viertel unter dem vor Beginn der Krise.

Drei von vier Europäern wollen in den kommenden sechs Monaten verreisen, vorrangig zu mediterranen Zielen. (Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen) Strand von Palma de Mallorca

„Auf das Pfingstgeschäft und auf den Sommer kann die Branche mit Zuversicht blicken. Es gibt eine gute Vorbuchungslage in vielen Destinationen“, zeigte sich Norbert Kunz, Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbandes (DTV), zu Wochenbeginn sichtlich zufrieden.

Sorgen um die Folgen der Inflation für die Reisebudgets

Unklar ist allerdings, ob der aktuelle Boom anhält oder es vor allem ein Nachholeffekt nach zwei Jahren Pandemie ist. So weist die ETC ausdrücklich darauf hin, dass viele Menschen zwar verreisen wollten, aber erst 25 Prozent ihre Urlaube bereits vollständig gebucht hätten.

Tui-Chef Joussen kann bisher keinen signifikanten Einfluss des Kriegs in der Ukraine beobachten. In der Branche geht die Sorge um, dass die Menschen ihr Geld wegen der stark gestiegenen Inflation zusammenhalten und weniger für Reisen ausgeben. „Wir beobachten das sehr genau“, sagte Joussen.

Aktuell würden die Kunden aber weiterhin längere Urlaube und höhere Kategorien buchen. Im abgelaufenen Winter habe Tui im Schnitt 13 Prozent höhere Preise erzielt, im Sommer seien die Preise sogar um 20 Prozent höher. Der britische Markt, in dem bereits der Winter gebucht werden könne, zeige bisher, dass dieser Trend anhalte. „Die höheren Preise gleichen die höheren Kosten etwa für Treibstoff aus, deshalb sind wir auch zuversichtlich, im gesamten Jahr ein positives Ergebnis erreichen zu können“, sagte Joussen.

Im abgelaufenen Quartal erzielte der Reisekonzern mit 2,13 Milliarden Euro neun Mal so viel Umsatz wie im Vorjahreszeitraum. (Foto: Reuters) Tui-Flugzeug

Eine aktuelle Umfrage der Reiseplattform Skyscanner bestätigt den Trend zu höheren Ausgaben für den Urlaub. „49 Prozent der Befragten planen, in diesem Jahr mehr auszugeben“, sagte Naomi Hahn, Strategiechefin des Unternehmens. Möglicherweise sei das eine Reaktion auf verlorene Reisezeit und stornierte Urlaube der vergangenen zwei Jahre. Dagegen ist in der jüngsten ETC-Umfrage der Anteil derjenigen Menschen, die etwas weniger für Urlaube ausgeben wollen, leicht gestiegen.

Die Zeit zwischen April und Oktober ist für den Tourismus die wichtigste. Hier verdient sie ihr Geld. Die Branche kann den Boom sehr gut gebrauchen. Das zeigt sich am Beispiel von Tui. Der Konzern war in der Pandemie in mehreren Schritten mit insgesamt 4,3 Milliarden Euro durch den Staat aufgefangen worden. Der dadurch aufgetürmte Schuldenberg muss wieder getilgt werden. Darauf warten nicht zuletzt die Investoren, die wieder Vertrauen in das Unternehmen fassen müssen.

Dabei macht das Unternehmen Fortschritte. So konnte der Konzern seine Nettofinanzschulden bis Ende März von 5,1 Milliarden auf 3,9 Milliarden Euro senken. Die verfügbare Liquidität lag Ende März bei 3,8 Milliarden Euro, obwohl Tui eine erste ungenutzte Kreditlinie von 700 Millionen Euro an den Staat zurückgegeben hat.

Gleichzeitig konnte der Konzern im ersten Halbjahr einen Cashflow von 439 Millionen Euro erzielen. Damit hat Tui in den ersten sechs Monaten des versetzten Geschäftsjahres kein Geld mehr verbrannt. Im ersten Halbjahr des Vorjahres war der sogenannte Cashflow noch mit minus 1,47 Milliarden Euro negativ gewesen. Gleichzeitig ist das Eigenkapital auf Konzernebene nicht mehr negativ, es liegt jetzt bei 216 Millionen Euro.

Joussen hatte bereits kürzlich im Handelsblatt-Interview angekündigt, weitere Kreditlinien an den Staat zurückgeben zu wollen. Das dürfte die Zinslast weiter senken. Bisher hat das Unternehmen für Zins und Bereitstellung der Kreditlinien etwa 280 Millionen Euro an den Bund überwiesen. An der Börse kamen die Nachrichten am Mittwoch gut an. Nachdem die Tui-Aktie am frühen Morgen zunächst ins Minus gedreht war, lag das Papier am Vormittag knapp im Plus.

