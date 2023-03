Spirituosenhersteller Langjähriger Diageo-Chef tritt ab – Nachfolgerin gefunden

Ivan Menezes wird seinen Posten im Juli nach zehn Jahren abgeben. Debra Crew wird künftig als eine der wenigen Frauen an der Spitze eines im FTSE 100 notierten Unternehmens stehen.

Der Manager machte aus Diageo einen der führenden internationalen Spirituosenkonzerne. (Foto: Reuters) Ivan Menezes

London Nach zehn Jahren an der Spitze des Spirituosenherstellers Diageo zieht sich Ivan Menezes aus dem Unternehmen zurück. Nachfolgerin werde Debra Crew, derzeit im Vorstand für das operative Geschäft verantwortlich, teilte der Produzent von Marken wie Johnnie Walker Whisky, Tanqueray Gin, Guinness Bier oder Baileys Diageo am Dienstag in London mit.

Crew werde ihren neuen Posten am 1. Juli antreten, teilte Diageo am Dienstag mit. Bevor sie 2019 zu dem Spirituosenhersteller kam, war die ehemalige Offizierin des US-Militärgeheimdienstes Chefin des Tabakkonzerns Reynolds American. Davor hatte sie Positionen bei PepsiCo, Kraft Foods, Nestle und Mars inne.

Crew sei sehr erfahren in Diageos größtem Markt, den USA, sagte Tineke Frikkee, Fondsmanagerin beim Diageo-Investor Waverton Asset Management. Crew wird eine der wenigen Frauen an der Spitze eines im Börsenindex FTSE 100 notierten Unternehmens sein.

Menezes gehöre zu den am längsten amtierenden Chefs eines im FTSE und habe Diageo zu einem weltweit führenden Premium-Spirituosenkonzern geformt, hieß es. Das Unternehmen zeichne inzwischen für zehn Prozent der britischen Getränke- und Nahrungsmittelexporte verantwortlich. Menezes kam durch die Fusion der Unternehmen Guinness und Grand Metropolitan 1997 zu Diageo.