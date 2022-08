Sport-Sponsoring Gegenentwurf zu Geld und kurzfristigem Glamour: Der Fußball entdeckt sein Gewissen wieder

Berlin, Düsseldorf „Im Profifußball haben Sie jede Woche Bilanzpressekonferenz“, sagt Andreas Rettig, ehemaliger Chef des Ligaverbands DFL und heute Präsident des Drittligisten Viktoria Köln, an einem Sommertag auf einem Podium in Berlin. Und meint damit: Hier kommen wöchentlich die Zahlen auf den Tisch, nicht pro Quartal oder Jahr. Ergebnisse und Fan-Zuspruch bemessen den Zustand eines Vereins ständig. Das ist einerseits ein Glücksfall: Das Schöne kann jederzeit das Schlechte ablösen. Andererseits aber auch Herausforderung: Missstände, Liebesentzug durch die Fans – das lässt sich nicht lange verstecken.

Womit das Thema genannt wäre, über das Rettig an diesem Tag auch spricht: die emotionale wie betriebswirtschaftliche Basis des Fußballs, die Fans, mit denen die Klubs in einer komplexen Beziehung stehen. Denn die Anhänger sind nicht nur der übergeordnete Aufsichtsrat des Sports, sie sind auch seine Kunden. Lange hat der Fußball diese Instanz überhört. Sponsoreneinnahmen, Investorengelder, Zuschauerzahlen stiegen über Jahrzehnte. Die Profiligen reiften zu Milliardengeschäften. Dass viele Fans das befremdete, dass sie sich abwandten, wenn Klubs und Verbände Geschäfte mit dubiosen Potentaten tätigten, Funktionäre häufiger vor der Justiz als im Stadion auftauchten, war egal, sofern die Einnahmen sprudelten.

Doch das ändert sich gerade. Denn abseits der Weltklubs scheint der Fußball nicht mehr „too big to fail“ zu sein. Erstmals seit Jahren hat die DFL, in der die deutschen Profifußballvereine zusammengeschlossen sind, in ihren jüngsten Zahlen eine Delle von mehr als einer Milliarde Euro verzeichnet. „Die Zeit des nahezu selbstverständlichen Wachstums scheint vorüber“, sagt die neue DFL-Chefin Donata Hopfen. Und die größte Bewährungsprobe für das Ansehen kommt erst noch: Die Weltmeisterschaft diesen Herbst in Katar beschert wohl Rekordeinnahmen von rund 3,9 Milliarden Dollar, aber auch Diskussionen über Gastgeber und Sinn einer WM in der Wüste. „Es ist keine WM für den normalen Fan“, räumte Bundestrainer Hansi Flick schon ein.

Genau das wollen Manager wie Rettig nun wieder erreichen: Sport für die normalen Fans. Sein Schlüsselwort für den Weg dahin ist Verantwortung. Rettig streitet dafür nicht allein. Vor allem jene Vereine, deren Geschäftsmodell kein Selbstläufer durch Größe ist – also die Klubs jenseits von FC Bayern oder Borussia Dortmund –, interessieren sich für den Wandel und zeigen sich bei der Veranstaltung „Responsible Sports“, auf der auch Rettig spricht. Der deutsche Fußball braucht ein neues Alleinstellungsmerkmal – darin sind sie sich hier alle einig. Kann das die Rückkehr zu den guten alten Tugenden, zu Maßhalten und Verantwortung sein?

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

„Political Correctness wird der USP der Bundesliga“, prognostiziert zumindest Ilja Kaenzig, Geschäftsführer des VfL Bochum, alter Weggefährte Rettigs und einer der Klartextredner im Profifußball. Der Druck steige. Denn genauso wie viele Fans mit den modernen Auswüchsen des Fußballs fremdeln, drängen auch Investoren und Sponsoren auf Veränderung.

Fans würden sich bei Compliance-Verstößen vom Klub abwenden

Eine exklusive Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov im Auftrag des Handelsblatts zeigt: Nachhaltigkeit und eine vernünftige Corporate Governance, also nachvollziehbar gute Unternehmensführung, stehen hoch im Kurs. 69 Prozent der Fans von Klubs der ersten und zweiten Fußballbundesliga legen demnach Wert darauf, dass ihr Verein die Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien und freiwilligen Verpflichtungen vorantreibt. Für nur 19 Prozent spielt das keine Rolle.

58 Prozent wünschen sich zudem, dass das Thema Compliance mit Blick auf die WM in Katar im Fußball insgesamt höher gewichtet wird. 75 Prozent beantworten die Frage, ob sie Wert darauf legen, dass ihr Klub nachhaltig wirtschaftet, mit Ja.

„Unsere Studie zeigt sehr deutlich, dass die Themen Compliance und Nachhaltigkeit im Fußball für Fans eine große Rolle spielen“, sagt Philipp Schneider, Head of Marketing DACH bei YouGov. Das wirkt sich auch auf Sponsoren und deren Wahrnehmung aus. 70 Prozent der Fans erwarten hier Einhaltung und Engagement für Compliance-Richtlinien. „Besonders Automobilhersteller, Textilunternehmen, Brauereien sowie Banken und Airlines werden als geeignete Sponsoren oder Investoren wahrgenommen“, sagt Schneider. Glücksspielanbieter und Krypto-Börsen lehnen die Fans hingegen eher ab.

Und die Profiklubs selbst? Zwar antworten auf Anfrage des Handelsblatts nur 16 der Klubs aus 1. und 2. Bundesliga. Doch durchweg alle von ihnen merken, dass die Fans mehr Engagement beim Thema Nachhaltigkeit fordern. Bei der Compliance sind die Sponsoren diejenigen, die immer höhere Anforderungen stellen, darin sind sich bis auf drei alle Teilnehmer der Umfrage einig.

Governance als Markenkern

In der deutschen Wirtschaft hat sich in den vergangenen 15 Jahren ein Regelwerk mit einer gewissen Verbindlichkeit etabliert – in Form des sogenannten „Corporate Governance Kodex“. Da auch Fußballklubs – gleichwohl sie selbst diese Wahrheit nur ungern aussprechen – Wirtschaftsunternehmen sind, erscheint es nur logisch, ein solches Leitwerk auch im Sport zu etablieren. Und genau das ist es, was der Verein „Sports Governance“, der hinter der Tagung in Berlin steckt, vorhat.

Der erste und bisher einzige Verein, der den „Sports Governance Kodex“ unterzeichnet hat: der VfL Bochum. Geschäftsführer Kaenzig betrachtet den Ruhrpottklub auch deshalb als Vorreiter in der Bundesliga.

Kaenzig ist Teil der Gründungskommission des „Sports Governance Kodex“. Für ihn, sagt er, ist das Unterzeichnen des Kodex ein „wichtiger Meilenstein“ in der Vereinsgeschichte. Derzeit hat der VfL Bochum rund 22.000 Mitglieder, Umfragen zufolge gebe es aber 17,9 Millionen Menschen in Deutschland, die mit dem Verein sympathisierten. „Das ist ein unfassbares Potenzial, das wir noch nutzen wollen“, sagt Kaenzig. „Und dabei hilft uns eine klare Positionierung, eine klare Strategie, die Vertrauen schafft.“

Kaenzig ist seit 2018 Geschäftsführer beim VfL Bochum, hat seinen Vertrag erst im Mai verlängert. Gemeinsam mit dem Ende des Jahres scheidenden Sportvorstand, Sebastian Schindzielorz, erarbeitete er vor zwei Jahren ein Strategiepapier, um den VfL Bochum auf lange Sicht „unabsteigbar“ zu machen, wie es darin heißt.

Der VfL Bochum solle ein „Gegenentwurf zur grellen Fußball-Epoche des Geldes und kurzfristigen Glamours“ sein. Die offenkundige Zielsetzung: Geldgeber vom Verein zu überzeugen – und zwar solche, „die kein Trophäen-Engagement suchen, sondern seriöses Wachstum als Zielsetzung verfolgen“.

Es werde in Zukunft einen Fußball geben, „der Teil der Unterhaltungsindustrie ist, einen Netflix-Fußball“, prognostiziert Kaenzig. Der VfL Bochum aber werde kein Teil davon sein. „Es wird immer auch den Fußball als Volkssport geben – für die Menschen, die in den Stadien stehen und dort mit ihrem Verein mitfiebern. Das bedienen wir und die meisten anderen deutschen Klubs ebenso.“

Seit mehreren Jahren nun sucht der Klub bereits nach einem Financier, der mindestens 20 Prozent des Vereins übernehmen und gleichzeitig die Strategie der Geschäftsführung voll mittragen soll. Man habe bereits mit einer dreistelligen Zahl an Interessenten gesprochen, berichtet Kaenzig, aber immer wieder feststellen müssen, „dass es nicht passt“.

Man suche eben nicht einfach nur Geld. Sondern einen Investor, der die Vereinsstrategie verinnerliche. „Wir als Geschäftsführung werfen uns da vor den Klub. Bevor wir vorschnell jemanden in den Verein holen, mit dem wir nachher nicht glücklich werden, lassen wir es“, sagt Kaenzig.

>> Lesen Sie auch: Wie Bayern München das Potenzial seiner 125 Millionen Follower digital ausschöpfen will

Wer über die Erzählung vom „echten Fußball als Volkssport“ hinwegblickt, merkt schnell: Für den Klub sind Nachhaltigkeit und transparente Strukturen wesentlicher Teil seines Businessplans.

„Wenn wir das Gleiche machen wie alle anderen, haben wir mit unseren finanziellen Mitteln keine Chance“, sagt Kaenzig. „Nachhaltigkeit, Effizienz, Governance, schlaue Transferpolitik, ein Gehaltslimit – all das wird uns am Schluss nicht nur über Wasser halten, sondern vielleicht sogar weiter nach vorn bringen, während andere zu kämpfen haben werden.“

Ein bisschen richtet sich beim VfL Bochum und anderen Vereinen jenseits der Champions-League-Aspiranten dabei auch der Blick Richtung Freiburg. SC-Trainer Christian Streich ist Trainer des Jahres, der Verein spielt mit neuem Stadion in Europa und funktioniert mit bald tadellosem Image vor allem im regionalen Umfeld blendend. Auch ein Klub wie der FC St. Pauli zeigt, wie sehr der Fußball funktioniert, wenn er nah am ursprünglichen Kern des Sports bleibt – auch für Sponsoren.

Dass auch die neue Marke des VfL Bochum funktioniert, zeigt sich darin, dass „immer häufiger Firmen als Sponsoren zu uns kommen, weil sie sagen: Hier tut sich etwas“, wie Kaenzig sagt.

Druck von Geldgeberseite

Es werde für den VfL in Zukunft „noch wichtiger werden, relevant zu sein und werthaltig zu arbeiten“, sagt Kaenzig. Auch deshalb, weil der Druck von außen auf die deutschen Vereine wächst – auch durch Sponsoren, die nachhaltiges Wirtschaften inzwischen vermehrt voraussetzen. „Die sagen: Ohne Nachhaltigkeit gibt es von uns kein Geld“, sagt Kaenzig.

Jana Bernhard ist Geschäftsführerin des Sponsorenverbands S20. Sie bekräftigt Kaenzigs Einschätzung: „Wenn unsere Mitglieder neue Sponsorings eingehen oder bestehende Sponsorings bewerten, wollen sie den Anspruch erfüllen, nachhaltig, verantwortungsvoll und dabei glaubwürdig zu agieren.“

Der Verband, der unter anderem die Interessen von Adidas, Allianz oder der Telekom vertritt, hat zu Beginn der zurückliegenden Bundesligasaison ein Whitepaper vorgelegt, in dem er klare Vorstellungen formuliert hat: „Konsumenten erwarten nachhaltiges und verantwortliches Handeln“, heißt es darin.

Es habe „in der Vergangenheit einige Beispiele im Sport“ gegeben, die „klare Mängel im Bereich Compliance und Governance aufgezeigt haben“, sagt Verbandschefin Bernhard. Das habe „zu einem Reputationsschaden für den Sport“ geführt – und könne „in der Folge zu Reputationsschäden für Sponsoren führen“. In Zukunft werde es entscheidend sein, Transparenz in Prozesse im Sport zu bekommen. Wirtschaftsunternehmen, die im Sponsoring aktiv seien, hätten „die klare Erwartungshaltung, dass Vereine und Verbände konkrete und nachvollziehbare Maßnahmen ergreifen, damit sich etwas ändert.“

Gemeinsamer Kriterienkatalog

Ein erster wichtiger Schritt, um im Fußball auch künftig alle Geldgeber zufriedenzustellen: Ab der Saison 2023/2024 muss jeder Klub, der in der ersten oder zweiten Bundesliga spielen will, ökologisch, wirtschaftlich und sozial nachhaltig arbeiten. Dafür gilt es insgesamt 39 Kriterien zu erfüllen, auf die sich die 32 Vereine der Profiligen in einem langen Prozess geeinigt haben. Darunter: Anti-Doping-Proben, Fair-Play-Maßnahmen, aber auch das Messen eines CO2-Fußabdrucks und die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie, inklusive eines eigens dafür angestellten Verantwortlichen.

„Diese Kriterien dienen erst mal dem Zweck, dass wir überhaupt vom Fleck kommen“, sagt dazu VfL-Bochum-Geschäftsführer Kaenzig. Der Weg zu einem gemeinsamen Kriterienkatalog sei nicht einfach gewesen. Umso erfreulicher sei es, dass jetzt alle Vereine an Bord sind. „Damit steht die Bundesliga nun weltweit allein da. Und diesen Vorsprung gilt es beizubehalten – um vielleicht schon 2030 die erste grüne Sportliga der Welt zu sein.“

Viele Details des sich abzeichnenden Umbruchs sind noch vage. Künftig sei entscheidend, sagt Philipp Schneider von YouGov, dass die Klubs und Akteure bei den Themen Nachhaltigkeit und Compliance ein „klares Commitment“ verfolgten und „sich das Handeln mit den nach außen kommunizierten Verpflichtungen und Absichtserklärungen deckt“. Sonst drohen konkrete Einnahmeeinbußen: „Die Hälfte der Fans von Vereinen der ersten und zweiten Bundesliga geben an, sich in einem solchen Fall vom Verein abzuwenden“, erklärt Schneider mit Blick auf die Datenauswertung.

Inzwischen sei allen Bundesligisten klargeworden, dass nachhaltiges Wirtschaften auf lange Sicht alternativlos sei, sagt deshalb VfL-Bochum-Geschäftsführer Kaenzig. „Das Motto im Fußball lautet ‚The winner takes it all‘. Das war schon immer so – und wird auch beim Thema Nachhaltigkeit der Fall sein.“

In der vergangenen Saison hat der VfL Bochum schonmal sowohl den FC Bayern München als auch Borussia Dortmund in der Liga schlagen können. Am Sonntag kommt der Rekordmeister zum nächsten Direktvergleich ins Ruhrstadion.

Mehr: VfL-Bochum-Geschäftsführer im Interview: „Investoren suchen im Fußball eine Wachstumsstory – und die bieten wir“