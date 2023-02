Sportartikel Krise von Adidas geht 2023 weiter: Starker Umsatzrückgang und mögliche Verluste

Im vergangenen Jahr brach der Gewinn ein. Die Trennung vom US-Rapper Kanye West könnte die Ergebnisse weiter belasten.

Der zweitgrößte Sportartikelkonzern der Welt steckt in einer tiefen Krise. Nun ruhen die Hoffnungen auf dem neuen CEO Björn Gulden. (Foto: imago images/Eibner) Adidas-Zentrale in Herzogenaurach

München Nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr verschärft sich die Krise von Adidas 2023. „Wir sind derzeit nicht so leistungsfähig, wie wir sein sollten“, sagte der neue Vorstandschef Björn Gulden am Donnerstag. Auch wegen der Trennung von dem Skandalrapper Kanye West droht in diesen Jahr ein Umsatzrückgang und möglicherweise ein operativer Verlust.

Im vergangenen Jahr sei der Umsatz laut vorläufigen Zahlen um ein Prozent auf 22,5 Milliarden Euro gestiegen, teilte Adidas mit. Das Betriebsergebnis brach von knapp zwei Milliarden Euro auf 669 Millionen Euro ein. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäften sank von 1,5 Milliarden Euro auf 254 Millionen Euro. Damit wurden die ursprünglichen Erwartungen, die im Lauf des Jahres mehrmals gesenkt wurden, weit verfehlt.