Sportartikel Krise von Adidas verschärft sich: Starker Umsatzrückgang und mögliche Verluste in diesem Jahr

München Nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr verschärft sich die Krise von Adidas 2023. „Wir sind derzeit nicht so leistungsfähig, wie wir sein sollten“, sagte der neue Vorstandschef Björn Gulden am Donnerstag. Auch wegen der Trennung von dem Skandalrapper Kanye West droht in diesen Jahr ein Umsatzrückgang und möglicherweise ein operativer Verlust.

Im vergangenen Jahr sei der Umsatz laut vorläufigen Zahlen um ein Prozent auf 22,5 Milliarden Euro gestiegen, teilte Adidas mit. Das Betriebsergebnis brach von knapp zwei Milliarden Euro auf 669 Millionen Euro ein. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäften sank von 1,5 Milliarden Euro auf 254 Millionen Euro. Damit wurden die ursprünglichen Erwartungen, die im Lauf des Jahres mehrmals gesenkt wurden, weit verfehlt.

Der Kurs der Adidas-Aktie brach nach der Warnung vor möglichen Verlusten um zwischenzeitlich acht Prozent auf 141 Euro ein. In der Krise war die Aktie des DAX-Konzerns im vergangenen Jahr bis auf etwa 94 Euro gesunken. Seit der Berufung Guldens war es aber wieder aufwärts gegangen.

Der zweitgrößte Sportartikelkonzern der Welt leidet unter anderem unter Absatzeinbrüchen in China und der Trennung von West, dessen Yeezy-Kollektion Adidas vertrieb. Nach mehreren Gewinnwarnungen musste CEO Kasper Rorsted im vergangenen Jahr seinen Hut nehmen. Die Hoffnungen ruhen nun auf Gulden, der vom kleineren Rivalen Puma zu Adidas wechselte.

Ein operativer Verlust von 700 Millionen Euro ist möglich

Adidas verfügt noch über einen größeren Bestand von Yeezy-Produkten, verkauft sie aber nicht mehr. Zwar prüfe man verschiedene Optionen, doch könnte der ausbleibende Verkauf den Umsatz in diesem Jahr um rund 1,2 Milliarden Euro und das Betriebsergebnis um 500 Millionen Euro schmälern. Vor diesem Hintergrund gehe man von einem währungsbereinigten Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich in diesem Jahr aus. Das Betriebsergebnis könne „in etwa auf Break-Even-Niveau“ liegen.

Wenn der Bestand an Yeezy-Produkten aber nicht verwertet werde, könne dies das Betriebsergebnis um weitere 500 Millionen Euro drücken. Da man weitere Einmalkosten von 200 Millionen Euro im Zuge der Prüfung der strategischen Aufstellung erwarte, sei es möglich, dass ein Betriebsverlust von 700 Millionen Euro eintrete, wenn alle Effekte eintreten. „2023 wird ein Übergangsjahr sein, um die Basis zu schaffen, wieder ein wachsendes und profitables Unternehmen zu werden“, sagte Gulden.

Viele der Probleme von Adidas sind hausgemacht. So beklagen Experten ein Innovationsdefizit. „Der Anteil neuer Produkte am Umsatz ist in den letzten Jahren sukzessive gesunken“, sagte Ingo Speich, der bei der Deka die Themen Corporate Governance und Nachhaltigkeit leitet. Umso heftiger traf die Trennung von West den Konzern. In guten Jahren hatte Adidas deutlich mehr als eine Milliarde Euro Umsatz mit den Yeezy-Produkten gemacht.

Rorsted hat Fehler in China eingeräumt

Adidas hatte – später als andere Unternehmen – die lange sehr profitable Kooperation mit West, der sich inzwischen schlicht „Ye“ nennt, nach antisemitischen Äußerungen des US-Rappers beendet. Die Äußerungen und Handlungen West seien „inakzeptabel, hasserfüllt und gefährlich“, erklärte der Konzern. Im Herbst wurden dann Vorwürfe laut, Adidas-Manager hätten Verfehlungen Wests mitbekommen, seien aber nicht eingeschritten. Wichtige Investoren forderten Aufklärung.

Weitere Probleme kommen hinzu. So war der Konzern vom Boykott westlicher Marken in China betroffen, und hatte zeitweise die falschen Produkte für den chinesischen Markt. „Natürlich haben wir Fehler in China gemacht“, sagte Rorsted dem Handelsblatt – und musste kurz darauf seinen vorzeitigen Abschied verkünden.

Nun ruhen alle Hoffnungen auf Gulden. Unter seiner Führung war Puma schneller gewachsen als der größere Nachbar in Herzogenaurach. Der Norweger bat nun um Geduld. „Wir werden uns voll und ganz auf den Konsumenten, unsere Athleten, unsere Einzelhandelspartner und unsere Mitarbeiter fokussieren“, sagte er laut Mitteilung. Gemeinsam werde man daran arbeiten, „die Marke zu stärken, unsere Produktentwicklung und unseren Vertrieb zu verbessern und sicherstellen, dass Adidas ein großartiger Arbeitsplatz ist, wo arbeiten Spaß macht“.

Der Konzern habe alles, so Gulden, um erfolgreich zu sein: die notwendige starke Marke, gute Mitarbeiter und Partner sowie eine Infrastruktur, die ihresgleichen suche. „Wir müssen die Teile wieder zusammensetzen, aber ich bin überzeugt, dass wir adidas wieder zum Strahlen bringen.“

