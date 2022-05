Sportartikel Probleme in China: Adidas-Umsatz sinkt zum Start ins neue Jahr – Prognose eingeschränkt

Die neuen Lockdowns in China machen Adidas zu schaffen. Im Gesamtjahr könnte der Sportartikelkonzern nun am unteren Ende der Prognosen landen.

In China sind die Geschäfte für die westlichen Sportartikelhersteller weiterhin schwierig. (Foto: Reuters) Adidas-Shop in Peking

München China schließt im Kampf gegen Corona viele Geschäfte und drosselt die Produktion. Das belastet auch den deutschen Sportartikelriesen Adidas. Im ersten Quartal gingen die Erlöse des zweitgrößten Sportartikelkonzerns der Welt um währungsbereinigt drei Prozent auf 5,3 Milliarden Euro zurück. Verantwortlich für den Umsatzeinbruch von 35 Prozent in China war neben den neuen Corona-Lockdowns auch der Boykott westlicher Marken. Adidas rechnet nun damit, nur im unteren Bereich der Prognosen für 2022 zu landen.

Adidas-Chef Kasper Rorsted versuchte, die positiven Seiten des Jahresstarts herauszustellen. In allen westlichen Märkten sei die Nachfrage sehr hoch gewesen. In der Großregion Asien-Pazifik werde man im laufenden Quartal in die Wachstumszone zurückkehren. „Allerdings gehen wir davon aus, dass das herausfordernde Marktumfeld in China bestehen bleibt.“