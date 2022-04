Sportartikel Puma startet mit Rekorden ins neue Jahr: „Üblicherweise würden wir unseren Ausblick anheben“

Die Erlöse des Dax-Konzerns steigen um 20 Prozent. Doch CEO Björn Gulden will angesichts der globalen Risiken vorsichtig und flexibel bleiben.

In Europa ist der Dax-Konzern zuletzt besonders stark gewachsen. (Foto: imago images/Future Image) Frankreich-Zentrale von Puma

München Der Sportartikelkonzern Puma ist mit Rekordzahlen ins neue Jahr gestartet – trotz aller globalen Krisen. Von Januar bis März stiegen die Umsätze um rund 20 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. „Ausgehend von einem so starken ersten Quartal würden wir üblicherweise unseren Ausblick für das Gesamtjahr anheben“, sagte Vorstandschef Björn Gulden am Mittwoch. Doch angesichts des Coronaausbruchs in China, des Kriegs in der Ukraine und der sehr angespannten Frachtsituation müsse man aber vorsichtig und flexibel bleiben.

Die Geschäfte der Sportartikelbranche hatten im vergangenen Jahr stark geschwankt. Die Nachfrage war zwar insgesamt hoch. Doch Coronalockdowns, die Probleme in den Lieferketten und die gestiegenen Materialpreise belasteten die Bilanz.