Sportartikel Puma wächst vier Mal so schnell wie Adidas – das liegt vor allem an einem Markt

München Die vielen globalen Unsicherheiten und Risiken sieht Puma-Chef Björn Gulden sportlich. „Die Situation ist für alle schwierig. Wir müssen nur besser sein als der Rest“, sagte der Norweger bei Vorlage der Quartalszahlen.

Derzeit gelingt das dem drittgrößten Sportartikelkonzern der Welt. Puma ist weiterhin deutlich dynamischer unterwegs als Adidas. Während der größere Konkurrent die Prognosen für das laufende Jahr am Dienstag senken musste, hob Gulden am Mittwoch nach einem Rekordquartal den Ausblick für den Umsatz an. „Sie gehen ihren eigenen Weg“, lobte Analyst James Grzinic vom Investmenthaus Jefferies.

Das Auseinanderlaufen der beiden fränkischen Erzkonkurrenten hat mehrere Ursachen. Die wichtigste ist die unterschiedliche Präsenz in China, wo Adidas durch die ständigen Lockdowns und die Boykottaufrufe gegen westliche Marken aufgrund der stärkeren Ausgangsposition härter getroffen ist als Puma. Manche Experten sehen derzeit aber auch eine größere Markenstärke bei Puma.

Darauf deutet auch die Entwicklung im zweiten Quartal hin. Puma steigerte den Umsatz um währungsbereinigt gut 18 Prozent auf erstmals mehr als zwei Milliarden Euro. „Dies verdeutlicht die starke Nachfrage nach unseren Produkten trotz aller globalen Herausforderungen und Unsicherheiten“, sagte Gulden.

Als Konsequenz hob er die Umsatzprognose für das Gesamtjahr an. Der Konzern erwartet nun Zuwächse im mittleren Zehner-Prozent-Bereich. Die Gewinnprognose bekräftigte Gulden. Das operative Ergebnis (Ebit) soll von 557 Millionen Euro auf 600 bis 700 Millionen Euro steigen.

Adidas hatte am Dienstagabend die Erwartungen für 2022 gesenkt. Die weltweite Nummer zwei rechnet nun nur noch mit einem Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich, statt mit ursprünglich elf bis 13 Prozent.

Adidas wächst seit geraumer Zeit langsamer als Konkurrent Puma. (Foto: dpa) Adidas-Chef Kasper Rorsted

Auch die Gewinnprognosen kassierte Adidas. Der Konzern peilt für die operative Marge im Gesamtjahr nur noch etwa sieben Prozent an, zuvor stellte Adidas bis zu elf Prozent in Aussicht.

Adidas begründete die Prognosesenkung mit einer „langsamer als erwarteten Erholung des Geschäfts in China“. Zudem könne sich das Konsumklima auch in Europa und den USA in den nächsten Monaten abschwächen. Im zweiten Quartal hatte Adidas den Umsatz nach einem Rückgang im ersten Quartal zumindest wieder um vier Prozent auf 5,6 Milliarden Euro gesteigert. Damit wuchs der Konzern aber deutlich langsamer als Konkurrent Puma.

Ein Muster, das sich schon länger abzeichnet. Bereits im vergangenen Jahr konnte die Marke mit der Raubkatze ihren Umsatz um ein Drittel steigern, Adidas lediglich um 16 Prozent. Und auch 2022 ist das Tempo von Puma deutlich höher. Im ersten Quartal stiegen die Umsätze um 20 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. „Ausgehend von einem so starken ersten Quartal würden wir üblicherweise unseren Ausblick für das Gesamtjahr anheben“, sagte Gulden Ende April. Doch mit Blick auf die vielen globalen Herausforderungen – von neuen Corona-Lockdowns in China über steigende Materialpreise bis zum Ukrainekrieg – ließ der Norweger damals noch Vorsicht walten. Mit der jetzigen Prognoseanhebung wird der Puma-Chef nun mutiger.

China kommt nicht auf die Beine

Einer der Hauptgründe für die unterschiedliche Performance ist die Tatsache, dass Adidas stärker in China präsent ist. Im vergangenen Jahr lag der Umsatzanteil in China bei knapp 22 Prozent und damit etwa doppelt so hoch wie bei Puma. Das ist eigentlich eine Stärke: China galt trotz aller aktuellen Probleme als wichtigster Wachstumsmarkt für die globale Sportartikelindustrie.

Chinesische Nationalisten fahren immer wieder Kampagnen gegen westliche Marken, weil diese Stellung zu Menschenrechtsverletzungen in der Provinz Xinjiang beziehen. (Foto: Reuters) Adidas-Geschäft in Peking

Doch kurzfristig belastet ein starker Chinafokus. Bislang hatte Adidas damit gerechnet, dass die Umsätze im zweiten Halbjahr in der Region stabil gehalten werden können. Doch wegen der anhaltenden umfangreichen Covid-19-Beschränkungen stellt sich Adidas nun auf einen Rückgang der Chinaumsätze während des restlichen Jahres im zweistelligen Prozentbereich ein.

Wie auch andere westliche Marken tut sich Adidas schwer mit dem neuen chinesischen Kaufverhalten, das stärker auf heimische Marken und Designs Wert legt. Adidas hatte sich zudem einer Initiative angeschlossen, die wegen der Hinweise auf Zwangsarbeit keine Baumwolle mehr aus der Provinz Xinjiang mehr bezieht. Die Marke wurde wie der große Konkurrent Nike und auch Puma Ziel eines Boykottaufrufs chinesischer Nationalisten.

Adidas-Chef Kasper Rorsted hatte reagiert und eine Taskforce eingerichtet. Der Konzern will jetzt verstärkt in China Artikel für den chinesischen Markt entwickeln, um den speziellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Zudem baut Adidas die digitalen Vertriebskanäle vor Ort aus und hat den Chinachef ausgetauscht. Auch Puma musste im zweiten Quartal in der Region Asien-Pazifik einen leichten Umsatzrückgang wegen stärkerer Einbußen in China hinnehmen. Doch schlug der Effekt nicht so stark wie bei Adidas auf den Gesamtkonzern durch.

Puma setzt stärker auf den Einzelhandel, Adidas mehr auf Direktvertrieb

Auch bei der Markenstärke gibt es nach Einschätzung von Experten bei Adidas Verbesserungsbedarf. Puma und auch Weltmarktführer Nike hätten derzeit eine „größere Brand-Heat“ als Adidas, sagte Thomas Jökel, Fondsmanager von Union Investment.

„Es läuft teilweise schlechter als bei anderen in der Branche, und die Frage ist, warum.“ Daniela Bergdolt, Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, über das Geschäft von Adidas

Daniela Bergdolt, Geschäftsführerin bei der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, zeigte sich kritisch mit Adidas: „Es läuft teilweise schlechter als bei anderen in der Branche, und die Frage ist, warum.“ Der Konzern betone immer, eine volle Produktpipeline zu haben. Doch wenn andere schneller wüchsen, habe man entweder nicht die richtigen Werbeträger oder sei nicht innovativ genug.

Unterschiede gibt es auch in der Vertriebsstrategie. Adidas setzt stark auf den Direktverkauf an die Endkunden zum Beispiel im eigenen Onlineshop. Für Puma haben die Einzelhandelspartner Vorrang. Es könne sein, dass dies kurzfristig weniger profitabel sei, sagte Gulden. Er sei aber zuversichtlich, dass sich die Strategie auf Dauer auszahlen werde.

Er sei überzeugt davon, dass im Sport die Kunden immer mehrere Marken zur Auswahl wollten. Wer einen Laufschuh suche, wolle Modelle unterschiedlicher Hersteller ansehen und testen. Daher sei ein Ein-Marken-Angebot nicht die beste Lösung.

Im Übrigen setzten die Großen in der Branche stark auf den Direktvertrieb, sagte Gulden – als kleinerer Herausforderer könne es da clever sein, etwas anderes zu probieren. Die Strategie zeigt Wirkung. Bei der Handelskette Sport 2000 zum Beispiel stiegen die Puma-Umsätze im vergangenen Jahr prozentual zweistellig, und die Nummer drei konnte näher an Nike und Adidas heranrücken.

An der Börse haben Puma und Adidas allerdings zuletzt nicht sonderlich gut performt. Seit Jahresbeginn haben beide Aktien mehr als ein Drittel an Wert verloren.

