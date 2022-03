Sportartikel Verdrängungswettbewerb im Sportfachhandel: Lauf- und Outdoor-Spezialisten profitieren

München Im deutschen Sportartikel-Handel herrscht ein Verdrängungswettbewerb. Große Hersteller wie Adidas und Puma verkaufen ihre Trikots vermehrt über eigene Onlineshops, die Discounter-Kette Decathlon eröffnet stetig neue Läden und will aggressiv Marktanteile gewinnen. Vor allem Generalisten mit einem breiten Sortiment tun sich zunehmend schwer.

Zu den Gewinnern gehören derzeit viele Händler von Sport 2000. Der Verbund hatte früh auf Spezialisierung gesetzt, zum Beispiel auf Läden mit dem Schwerpunkt Outdoor oder Laufen. Und genau das war, anders als etwa Team- und Wintersport, während der Pandemie besonders gefragt.

„Alle unsere Händler sollten klar positioniert sein und wissen, wofür sie stehen“, sagte Sport-2000-Geschäftsführerin Margit Gesau. Daher wolle man auch die verbliebenen Generalisten in den nächsten Jahren davon überzeugen, sich auf wenige Sportarten zu fokussieren. „Es geht nicht mehr darum, nur Nahversorger zu sein.“

Im vergangenen Jahr stiegen die Außenumsätze der 974 Händler im Sport-2000-Netz mit gut 1500 Verkaufsstellen um 29 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Das lag auch daran, dass neue, große Händler aufgenommen wurden, während kleinere herausfielen. Doch auch auf bestehenden Flächen konnten deutliche Zuwächse erzielt werden.

Der zentralregulierte Umsatz, bei dem Zahlungen direkt über Sport 2000 abgewickelt werden, stieg um gut sieben Prozent auf erstmals mehr als eine Milliarde Euro. Sport 2000 sieht sich als klare Nummer eins unter den Verbundgruppen, zu denen zum Beispiel auch Intersport gehört.

Decathlon tut sich bei Sport-Enthusiasten schwer

Der deutsche Sportfachhandel ist hart umkämpft. Der französische Sport-Discounter Decathlon hat angekündigt, die Bruttoumsätze bis 2026 auf 2,5 Milliarden Euro verdoppeln zu wollen. „Wir wollen die erste Adresse für Sportprodukte in Deutschland werden“, sagte Deutschland-Chef André Weinert.

Der Anbieter mit derzeit gut 80 Filialen in Deutschland ist vor allem bei Kundengruppen erfolgreich, die ab und zu Sport treiben. Dagegen tut sich Decathlon schwer, Sport-Enthusiasten zu erreichen, die oft eher zu Spezialisten gehen.

Der französische Sport-Discounter setzt auf rapides Wachstum. (Foto: imago images/penofoto) Decathlon-Filiale in Kiel

Der genossenschaftlich organisierte Händlerverbund Intersport verbuchte im Geschäftsjahr 2020/21, das am 30. September endete, einen leichten Rückgang der Bruttoumsätze auf 2,65 Milliarden Euro. Die mehr als 1500 angeschlossenen Geschäfte berichteten aber von einem starken Weihnachtsquartal. Im Kalenderjahr 2021 seien die Erlöse so um 14 Prozent gestiegen.

Alle Händler-Ketten wollen ihr Onlinegeschäft ausbauen. Doch hier stoßen sie auf eine zunehmend mächtige Konkurrenz: Die großen Sportartikelkonzerne wie Nike, Adidas und Puma bauen den Direktverkauf über ihre Onlineshops massiv aus. Als in der Pandemie wegen Produktionsunterbrechungen in Vietnam und Problemen in der Lieferkette Teile knapp waren, bediente mancher Hersteller lieber erst einmal das eigene Direktgeschäft statt der Händler.

Adidas will die Online-Umsätze in den nächsten Jahren auf neun Milliarden Euro mehr als verdoppeln. Auch der kleinere Konkurrent Puma hat ehrgeizige Pläne und ging mit etwas Verspätung nun mit einer eigenen App an den Start.

Die Pläne der großen Hersteller haben Konsequenzen für die Händler. „Auch wir werden womöglich teilweise auf andere Marken ausweichen müssen“, sagte Sport-2000-Co-Geschäftsführer Hans-Hermann Deters. Das Teamsport-Segment sei zudem ohnehin von Rabatten getrieben. Da könne es sich lohnen, auf Kategorien auszuweichen, in denen die Abhängigkeit von einzelnen Marken nicht so groß ist.

Wie bei fast allen Anbietern ist auch bei Sport 2000 das Onlinegeschäft besonders stark gewachsen. Kunden können online bei vielen einzelnen Händlern kaufen, über den Verbund bei einem vom Algorithmus ausgewählten passenden Laden und über reine Online-Mitglieder wie zum Beispiel Bergzeit und Bergfreunde, die ebenfalls die Einkaufsvorteile von Sport 2000 nutzen.

Im Lieferantenranking von Sport 2000 lag im vergangenen Jahr wieder einmal Nike vorn, gefolgt von Adidas. Puma lag auf dem dritten Platz – mit deutlich wachsenden Umsätzen.

