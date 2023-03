Sportartikelhersteller Adidas beendet angeblich Partnerschaft mit Beyoncé

Laut US-Medienberichten lässt der Konzern die Zusammenarbeit mit Beyoncés Modemarke Ivy Park auslaufen. Der Umsatz soll weit unter den Erwartungen gelegen haben.

Die Sängerin hat mit dem französischen Modehaus Balmain bereits einen neuen Geschäftspartner. (Foto: AP) Beyoncé

New York Wegen enttäuschender Verkaufszahlen haben Adidas und der Popstar Beyoncé offenbar ihre Partnerschaft beendet. Die unrentable Kooperation soll noch in diesem Jahr auslaufen, wie das „Wall Street Journal“ am Dienstag unter Berufung auf informierte Kreise berichtet.

Der neue Adidas-Chef Björn Gulden versucht seit seinem Amtsantritt im Januar, die Marke zu sanieren. Der Sportbekleidungsriese hat bereits mit den Folgen der beendeten Yeezy-Partnerschaft zu kämpfen, nachdem er sich von dem Musiker und Designer Ye nach dessen antisemitischen Äußerungen getrennt hatte.

Adidas reagierte nicht auf Bitten um Stellungnahme. Zuvor hatte bereits der Hollywood Reporter berichtet, dass sich die beiden Seiten getrennt hätten.

Umsatz um mehr als die Hälfte gefallen

Der Konzern aus Herzogenaurach begann 2019 zusammen mit Beyoncé Produkte für ihre Marke Ivy Park zu entwickeln. Die ersten Produkte aus der „adidas x Ivy Park"-Kollektion kamen im Januar 2020 auf den Markt und damit genau zu der Zeit, als die Corona-Pandemie begann. Die seither erzielten Umsatzzahlen hätten weit unter den Erwartungen von Adidas gelegen, berichtet das Wall Street Journal. 2022 sei der Umsatz im Jahresvergleich um mehr als die Hälfte auf 40 Millionen Dollar gefallen. Das Management indessen habe eine Steigerung auf 250 Millionen Dollar angepeilt, so die Zeitung. Gulden hatte in diesem Monat betont, dass es für Musiker in der Covid-Ära schwierig gewesen sei, ihre Modemarken weiterzuentwickeln. Er verwies auf die häufigen Lockdowns und die Absagen von Touren und Festivals. Inzwischen sollte es leichter werden, diese Produkte zu vermarkten, so der Adidas-Chef. Beyoncé stellte am Freitag eine eigene Kollektion in Zusammenarbeit mit dem französischen Modehaus Balmain vor.