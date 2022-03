Sportartikelhersteller Adidas erwartet 2022 trotz Ukraine-Krieg zweistellige Wachstumsraten

Die Herzogenauracher sind zuletzt langsamer gewachsen als Lokalrivale Puma. Der Rückzug aus Russland belastet den Dax-Konzern, CEO Rorsted bleibt aber bei einem positiven Ausblick.

Der zweitgrößte Sportartikelkonzern der Welt wächst derzeit langsamer als der kleinere Rivale Puma. (Foto: dpa) Adidas-Zentrale in Herzogenaurach

München Der weltweit zweitgrößte Sportartikelkonzern Adidas will in diesem Jahr Umsatz und Gewinn prozentual zweistellig steigern. Und das trotz des Rückzugs aus Russland aufgrund des Ukrainekriegs. Die Erlöse sollten um währungsbereinigt elf bis 13 Prozent steigen, sagte Vorstandschef Kasper Rorsted am Mittwoch bei Vorlage der Bilanz. Dabei seien Einbußen von bis zu 250 Millionen Euro im Russlandgeschäft berücksichtigt. Auch der Gewinn soll in diesem Jahr deutlich steigen.

Im vergangenen Jahr wuchs Adidas langsamer als der kleinere Rivale Puma. Die Erlöse stiegen um vergleichbar 16 Prozent auf 21,2 Milliarden Euro. Im vierten Quartal gingen die Umsätze dabei leicht zurück. Ohne die Probleme in den Lieferketten hätte der Konzern deutlich mehr verkaufen können. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäften hat sich 2021 auf knapp 1,5 Milliarden Euro mehr als verdreifacht.