Sportartikelhersteller Puma-Chef Gulden geht überraschend zum Jahresende – Adidas-Aktie steigt deutlich

München Puma-Vorstandschef Björn Gulden verlässt den Sportartikelhersteller zum Jahresende. „Mein derzeitiger Vertrag mit Puma endet am 31. Dezember 2022, und nach neun Jahren habe ich beschlossen, ihn nicht zu verlängern“, sagte er am Freitag.

Den Posten des Norwegers übernimmt zum 1. Januar Arne Freundt, der erst im vergangenen Jahr als Vertriebschef (Chief Commercial Officer) in den Vorstand aufgestiegen war. Der 42-Jährige erhält einen Vier-Jahres-Vertrag.

Die Ankündigung, die auch in Herzogenaurach viele überraschte, löste Spekulationen über einen möglichen Wechsel Guldens zum größeren Konkurrenten Adidas aus. „Man sucht bei Adidas jemanden mit einem Werdegang wie Gulden“, sagte ein Brancheninsider dem Handelsblatt. „Er würde perfekt passen und könnte eine andere Unternehmenskultur reinbringen.“

Die Adidas-Aktie baute nach Verkündung der Personalie ihre Gewinne deutlich aus und lag am Nachmittag mehr als 22 Prozent im Plus. Die Puma-Titel verloren zeitweise mehr als zehn Prozent.

Gulden hatte zuletzt ausweichend auf die Frage reagiert, ob er als Nachfolger von Kasper Rorsted zum größeren Nachbarn und Rivalen wechseln wolle. Ihm liege kein Angebot vor, hatte er nur gesagt. „Ich habe noch sehr viel Energie für eine operative Rolle für die nächsten fünf bis zehn Jahre, aber das wäre für Puma zu lange gewesen“, erklärte er am Freitag.

Bei Puma läuft es derzeit deutlich besser als bei Adidas. Das zeigte sich wieder einmal im dritten Quartal. Puma steigerte die Umsätze währungsbereinigt um 17 Prozent auf den Rekordwert von 2,35 Milliarden Euro.

Bei Adidas dagegen stiegen die Erlöse vor allem wegen der Probleme in China schwächer als erwartet nur um vier Prozent auf 6,4 Milliarden Euro. Noch-Chef Rorsted musste die Ziele für das laufende Jahr bereits mehrmals nach unten korrigieren und hat seinen vorzeitigen Abschied im kommenden Jahr angekündigt.

Arne Freundt

Bei Adidas gab es Klagen über eine ruppigen Führungsstil des Dänen. Daher suchte der Aufsichtsrat einen Nachfolger mit einem integrativen Führungsstil. Gulden ist bei Puma ausgesprochen beliebt. „Er ist sehr authentisch und ein toller Chef“, sagte ein Puma-Manager. Puma wollte die Hintergründe des Abschieds nicht weiter kommentieren.

„Wir danken Björn Gulden für seine hervorragenden Beiträge während seiner mehr als neun Jahre bei Puma, in denen er den Puma-Konzern zurück auf die Erfolgsspur gebracht hat und nun sichergestellt hat, dass er das Unternehmen in bester Form hinterlässt“, sagte Aufsichtsratschefin Héloïse Temple-Boyer am Freitag.

Nachfolger Freundt arbeitet seit mehr als zehn Jahren für Puma und ist seit gut einem Jahr im Vorstand. Er war unter anderem als General Manager für die Unternehmensstrategie verantwortlich. „Er trägt die Puma-Familie im Herzen und wird dafür sorgen, dass Puma weiterhin der beste Partner für die Händler, Lieferanten und Athleten des Unternehmens bleibt“, sagte Temple-Boyer.

