Der Norweger verlässt Puma zum Jahresende, Adidas bestätigt Verhandlungen über einen Wechsel. Der neue Puma-Chef steht schon fest.

Der Ex-Fußballprofi steht vor dem Wechsel zu Adidas. (Foto: Puma) Björn Gulden

München Puma-Chef Björn Gulden steht vor einem Wechsel zum krisengebeutelten Konkurrenten Adidas. Der Norweger kündigte am Freitag seinen Abschied zum Jahresende von Puma an. Kurz darauf bestätigte Adidas Gespräche über einen Wechsel.

Noch ist keine offizielle Entscheidung gefallen. Doch die Investoren feierten bereits den sich abzeichnenden Wechsel.

Die Adidas-Aktie legte am Freitag um zwischenzeitlich fast 30 Prozent auf 121 Euro zu, als erste Spekulationen die Runde machten und beendete den Xetra-Handel schließlich fast 21 Prozent im Plus bei 113,46 Euro. Seit Jahresbeginn hatten die Titel deutlich mehr als die Hälfte an Wert verloren. Die Puma-Aktie sank dagegen um zwischenzeitlich vier Prozent auf 44,50 Euro und ging schließlich rund 1,1 Prozent im Minus bei 45,81 Euro aus dem Handel.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen