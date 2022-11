Sportartikelhersteller Wechsel perfekt: Puma-Chef Björn Gulden führt künftig Adidas – Aktie legt erneut deutlich zu

Vorgänger Kasper Rorsted legt sein Amt bereits Ende der Woche nieder. Bei Adidas wartet auf den Ex-Fußballprofi Gulden eine schwierige Aufgabe.

Der Norweger beerbt beim Kasper Rorsted beim Konkurrenten Adidas. (Foto: Bloomberg) Björn Gulden

München Der direkte Wechsel von Puma-Chef Björn Gulden zum krisengebeutelten Konkurrenten Adidas ist perfekt. Der Norweger übernimmt am 1. Januar 2023 den Vorstandsvorsitz, wie der zweitgrößten Sportartikelkonzern der Welt am Dienstag bekanntgab. „Björn Gulden verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in der Sportartikel- und Schuhbranche“, sagte Aufsichtsratschef Thomas Rabe. Der 57-Jährige könne das Unternehmen „in eine neue Ära der Stärke leiten“.

Die Investoren setzen große Hoffnungen auf den neuen Adidas-Chef. Schon vergangene Woche, als die Verhandlungen bekannt wurden, war der Aktienkurs zeitweise um 30 Prozent gestiegen. Als der Wechsel perfekt war, legte der Kurs am Dienstag nochmals um fünf Prozent auf 120 Euro zu, gab dann einen Teil der Gewinne wieder ab.