Sportartikelhersteller Wechsel perfekt: Puma-Chef Björn Gulden führt künftig Adidas – Aktie springt um fünf Prozent

Vorgänger Kasper Rorsted legt sein Amt bereits Ende der Woche nieder. Bei Adidas wartet auf den Ex-Fußballprofi Gulden eine schwierige Aufgabe.

Der Norweger beerbt beim Kasper Rorsted beim Konkurrenten Adidas. (Foto: Bloomberg) Björn Gulden

München Adidas bestätigt die Berufung von Björn Gulden an die Vorstandsspitze: Der bisherige Puma-Chef werde das Amt bei dem Herzogenauracher Konkurrenten ab dem 1. Januar 2023 übernehmen, teilte der Sportartikelhersteller am Dienstag mit. Der aktuelle Adidas-Chef Kasper Rorsted werde sein Amt bereits am 11. November niederlegen. Bis zum Amtsantritt von Gulden übernehme Finanzchef Harm Ohlmeyer übergangsweise die Leitung.

Die Adidas-Aktie reagierte am Dienstagmittag mit einem Kurssprung um knapp fünf Prozent, lag kurz darauf aber nur noch knapp zwei Prozent im Plus.

Gulden hatte am Freitag seinen Abschied von Puma verkündet – in Erwartung des Wechsels zum Konkurrenten hatte die Aktie zwischenzeitlich fast 30 Prozent gewonnen. Neuer Puma-Chef wird zum 1. Januar Arne Freundt, der erst im vergangenen Jahr als Vertriebschef in den Vorstand aufgestiegen war.

Adidas steckte unter Rorsted in einer tiefen Krise

Puma und Adidas sind seit Jahrzehnten Rivalen. Die Gründer-Brüder Adolf (Adidas) und Rudolf (Puma) Dassler galten als tief zerstritten. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Für Gulden ist das Engagement bei Adidas eine Rückkehr. Von 1992 bis 1999 war er dort für Bekleidung und Accessoires zuständig. Gulden war auch schon Deutschland-Geschäftsführer des Schuhhändlers Deichmann und Vorstandsvorsitzender des dänischen Schmuckherstellers Pandora sowie Manager bei der Outdoormarke Helly Hansen. Bei Adidas dürfte nun eine schwere Aufgabe auf den Norweger warten. Der zweitgrößte Sportartikelkonzern der Welt steckt in einer tiefen Krise. Noch-CEO Kasper Rorsted musste mehrmals die Prognosen für das laufende Jahr nach unten korrigieren. Investoren kritisierten ein Innovationsdefizit, Mitarbeiter einen ruppigen Führungsstil. Rorsted räumte Fehler ein und verkündete seinen vorzeitigen Abschied. Gulden steht für einen gänzlich anderen Führungsstil. Er gilt als sehr integrativ. Zudem haben bei dem 57-jährigen Ex-Fußballprofi zum Beispiel die Sportfachhändler als Vertriebskanal Priorität, während Adidas unter Rorsted deutlich stärker auf den Direktvertrieb über den eigenen Onlineshop setzte. Daher wird unter Gulden auch mit weiteren Veränderungen in der Adidas-Führung gerechnet. Bei Puma lief es zuletzt deutlich besser als bei Adidas. Im abgelaufenen dritten Quartal steigerte der Konzern die Umsätze währungsbereinigt um 17 Prozent auf den Rekordwert von 2,35 Milliarden Euro. Bei Adidas dagegen stiegen die Erlöse vor allem wegen der Probleme in China schwächer als erwartet nur um vier Prozent auf 6,4 Milliarden Euro. Mehr: Spektakulärer Wechsel: Scheidender Puma-Chef Gulden soll Adidas führen