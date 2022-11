Sportartikelindustrie Adidas prüft neue Vorwürfe rund um Kanye West – Investoren machen Druck

Der US-Rapper soll in Meetings Pornos gezeigt haben – und intime Fotos seiner Ex-Frau Kim Kardashian. Adidas wird vorgeworfen, das jahrelang gewusst zu haben. Das alarmiert Großanleger.

Der umstrittene Rapper und Unternehmer soll schon länger durch krasses Fehlverhalten aufgefallen sein. (Foto: Reuters) Kanye West bei einer Wahlkampfveranstaltung

München Adidas prüft neue Vorwürfe im Zusammenhang mit der inzwischen gestoppten Partnerschaft mit dem umstrittenen US-Rapper Kanye West. In einem anonymen Brief ist der Vorwurf erhoben worden, Manager des Sportartikelkonzerns hätten von Fehlverhalten Wests in den vergangenen Jahren gewusst, aber nicht reagiert.

Der Brief soll von Mitarbeitern aus dem Team der „Yeezy“-Kooperation zwischen Adidas und West stammen. Investoren fordern nun Aufklärung.

Der „Rolling Stone“ hatte berichtet, dass sich West über Jahre intern unangemessen verhalten haben soll, insbesondere gegenüber Frauen. Er habe bei Meetings auch Pornografie und intime Fotos seiner damaligen Frau Kim Kardashian gezeigt, zudem Mitarbeiter schlecht behandelt. In dem Brief wird Adidas-Vertretern nun ein fehlender moralischer Kompass vorgeworfen, weil sie von dem Fehlverhalten gewusst hätten, aber nicht eingeschritten seien.