Sportartikelindustrie Adidas senkt erneut Prognosen – Einbrüche in China und Ende der Kooperation mit Kanye West belasten

München Vor dem anstehenden Wechsel an der Konzernspitze sind die Probleme bei Adidas, dem zweitgrößten Sportartikelkonzern der Welt, groß. Angesichts von Umsatzeinbrüchen in China und des Stopps der Kooperation mit dem umstrittenen US-Rapper Kanye West senkte der Dax-Konzern am Mittwoch erneut die Prognosen.

Im Gesamtjahr rechnet Adidas nun nur noch mit einem Umsatzzuwachs „im niedrigen einstelligen Prozentbereich“. Ursprünglich hatte der scheidende Konzernchef Kasper Rorsted einen Umsatzanstieg von währungsbereinigt elf bis 13 Prozent prognostiziert, die Erwartungen dann aber im Lauf des Jahres mehrmals gesenkt. Im Oktober rechnete Adidas noch mit fünf Prozent Wachstum.

Der Gewinn im fortgeführten Geschäft werde 2022 voraussichtlich bei 250 Millionen Euro liegen, teilte Adidas weiter mit. Hier hatte der Konzern anfangs bis zu 1,9 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Zuletzt rechnete Adidas noch mit 500 Millionen Euro, warnte dann aber, dass die Trennung von West das Ergebnis um 250 Millionen Euro drücken werde. Die Adidas-Aktie lag zum Handelsstart am Mittwoch leicht im Plus bei 120,40 Euro.

Adidas gelingt erhoffte Trendwende nicht

Am Vortag hatte Adidas bekannt gegeben, dass Puma-CEO Björn Gulden am 1. Januar neuer Chef wird. Rorsted wird nach mehreren Gewinnwarnungen in diesem Jahr bereits Ende der Woche abtreten. In der Zwischenzeit soll Finanzvorstand Harm Ohlmeyer den Konzern kommissarisch führen.

Adidas hatte eigentlich auf eine Trendwende im zweiten Halbjahr gehofft. Doch stiegen die Umsätze im dritten Quartal nur um währungsbereinigt vier Prozent auf 6,4 Milliarden Euro. Ohlmeyer sagte, die Verbrauchernachfrage in den westlichen Märkten habe seit September nachgelassen. Zudem habe sich „der Trend in Bezug auf das Kundenaufkommen in China“ weiter verschlechtert. Konkret bedeutet dies: Die Umsätze brachen auf dem wichtigen chinesischen Markt erneut um währungsbereinigt 27 Prozent ein.

Dass die Krise des Dax-Konzerns auch hausgemachte Ursachen hat, zeigt sich daran, dass es bei Puma deutlich besser läuft. Der kleinere Konkurrent steigerte die Umsätze im dritten Quartal um 17 Prozent auf den Rekordwert von 2,35 Milliarden Euro und konnte auch das operative Ergebnis verbessern. Während Rorsted die Prognosen mehrmals senkte, konnte Gulden in seiner Funktion als Puma-Chef die Erwartungen im Jahresverlauf anheben.

Ein spezielles Problem hat Adidas wegen der Aufkündigung der Partnerschaft mit Kanye West. In guten Zeiten brachte die Kooperation weit mehr als eine Milliarde Euro Umsatz im Jahr. Nach antisemitischen Äußerungen des Rappers und starkem internationalem Druck beendete Adidas aber die Zusammenarbeit.

Im kommenden Jahr hofft Adidas nun unter neuer Führung auf die Wende. Der Konzern stellte eine „starke Gewinnsteigerung im Jahr 2023“ in Aussicht. Dies liegt vor allem daran, dass Einmalaufwendungen in Höhe von rund 500 Millionen Euro zum Beispiel für den Ausstieg aus dem russischen Markt wegfallen. Zudem hat Adidas ein Sparprogramm angekündigt, das den Gewinn um 200 Millionen Euro steigern soll.

