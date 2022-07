Sportartikelindustrie Basketball-Ikone LeBron James steigt beim deutschen Fahrrad-Konzern Canyon ein

Mehrere neue US-Investoren sollen helfen, das US-Geschäft von Canyon auszubauen. Das zeigt: Die Fahrradindustrie ist für die Investmentszene interessant geworden.

Der US-Sportler steigt beim deutschen Fahrradhersteller Canyon ein. (Foto: AP) Basketball-Profi LeBron James

München Die Basketball-Ikone LeBron James steigt beim deutschen Fahrradhersteller Canyon ein. Der US-Amerikaner beteiligt sich mit seiner Investment-Firma LRMR an dem Versender, die er gemeinsam mit seinem langjährigen Geschäftspartner und Ex-Manager Maverick Carter betreibt. Die beiden sollen helfen, die Expansion des US-Geschäfts von Canyon voranzutreiben.

Damit zeigt sich einmal mehr, dass die Fahrradindustrie seit dem Radlboom in Corona-Zeiten für internationale Investoren an Bedeutung gewonnen hat. Canyon war Ende 2020 für laut Branchenschätzungen 800 Millionen Euro von der Beteiligungsgesellschaft Groupe Bruxelles Lambert (GBL) übernommen werden. Die Belgier bleiben Mehrheitseigentümer.

In der neuen Finanzierungsrunde stieg nun neben LRMR auch noch die US-Private-Equity-Firma SC Holdings ein, die an Marken wie Athletic Greens und Just Women's Sports beteiligt ist.