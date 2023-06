Sportartikelindustrie „Das Onlinewachstum hat seine Grenzen“: Sportfachhandel setzt auf Comeback

Der Verbund will mit einem neuen Flagship-Store-Konzept mehr Kunden in die Läden locken.

München In der Pandemie boomte der Sportartikel-Onlinehandel. Die Kunden bestellten im Internet Laufschuhe oder die Jogginghose fürs Homeoffice, große Hersteller wie Adidas setzten massiv auf den Ausbau des Direktgeschäfts. Doch nun sieht Marktführer Intersport ein Comeback des stationären Handels.

„Die Kunden kommen wieder verstärkt in die Geschäfte“, sagte Intersport-Vorstand Frank Geisler dem Handelsblatt. Es gebe im Sportbereich – anders als in der Modebranche – ein starkes Bedürfnis nach Beratung. Wer einen Laufschuh suche, wolle zudem meist die Auswahl zwischen mehreren Marken. „Es zeigt sich, dass das Onlinewachstum seine Grenzen hat.“

Zwar rechnet auch Intersport damit, dass im Jahr 2030 etwa 60 Prozent der Umsätze in der Branche online erzielt werden. Aktuell sind es bei dem genossenschaftlichen Händlerverbund etwa 40 Prozent.

Doch entfalle davon ein guter Anteil auf stationäre Händler, die ihre Ware auch über das Internet vertreiben. „Viele kommen in die Geschäfte und bestellen dann dort online, wenn das konkrete Modell gerade nicht auf Lager ist“, sagt Intersport-Chef Alexander von Preen.

Auch beim weltweit zweitgrößten Sportartikelkonzern Adidas hat sich die Online-Euphorie gelegt. Ex-Chef Kasper Rorsted wollte vor allem den Direktvertrieb ausbauen, die Händler kamen oft nicht an die neueste Ware. Nachfolger Björn Gulden hat nun einen radikalen Schwenk vollzogen.

Der neue Adidas-Chef geht auf die Fachhändler zu. (Foto: dpa) Björn Gulden

„Wir müssen den Handel wirklich, wirklich, wirklich wieder ernst nehmen“, sagte der neue Adidas-Chef kürzlich. Er will den Direktverkaufsanteil von derzeit etwa 30 Prozent erst einmal nicht weiter erhöhen. Jugendliche, die Fußball spielen, wollten in einem Geschäft die Modelle von verschiedenen Herstellern vergleichen.

Der Direktvertrieb ist für die Hersteller zwar lukrativer, doch nehmen ihnen die Händler dafür einen Teil des Risikos ab. Das zeigt sich besonders in der aktuellen Lage. Zwar erzielt die Branche weiterhin gute Umsatzzuwächse. „Der Sportboom hält auch nach Corona an“, sagt von Preen.

Im Geschäftsjahr 2021/22, das am 30. September endete, stiegen die Außenumsätze im Intersport-Verbund mit seinen 463 Standorten und etwa 1700 Verkaufsstellen um 25 Prozent auf den Rekordwert von 3,3 Milliarden Euro. In der ersten Hälfte des neuen Geschäftsjahres legten die Erlöse ebenfalls prozentual zweistellig zu.

Die Lagerbestände in der Branche sind hoch – das schafft Preisdruck

Doch leidet die gesamte Branche unter zu hohen Lagerbeständen. In der Pandemie fehlte bei hoher Nachfrage die Ware, daher bestellten die Händler im Übermaß. „Es ist extrem viel Ware im Markt, sie muss erst einmal abverkauft werden. Darunter wird die Rendite leiden“, sagt von Preen.

Die Intersport-Händler machen inzwischen zumindest Fortschritte. Seit April komme man aber mit dem Abverkauf voran und die Nachfrage sei weiterhin stark, sagt Vorstand Geisler. „Wir sehen jede Woche, wie der Bestand sich jetzt wieder reduziert.“

Doch noch sind die Lager gut gefüllt, ist der Rabattdruck groß. Die US-Kette Foot Locker rechnet auch deshalb in diesem Jahr mit einem Umsatzrückgang von bis zu acht Prozent, was die Aktie kürzlich um mehr als ein Viertel einbrechen ließ. Für die Hersteller zeigt sich nun der Vorteil des Geschäfts über den Fachhandel: Ein Teil der Ware lagert nun in deren Lagern, nicht bei Adidas, Nike oder Puma.

„Der Sportboom hält auch nach Corona an.“ (Foto: Intersport) Intersport-Chef Alexander von Preen

Denn auch so sind die Lagerbestände bei den Herstellern schon hoch genug. Bei Adidas stiegen sie im vergangenen Jahr um die Hälfte auf knapp sechs Milliarden Euro. Im ersten Quartal konnten sie zumindest wieder auf 5,7 Milliarden Euro zurückgefahren werden.

Der größte deutsche Händlerverbund Intersport will in den kommenden Jahren weitere Marktanteile gewinnen. Bis 2030 will die Kette jedes Jahr um mehr als fünf Prozent wachsen.

Dabei soll ein neues Flagship-Store-Konzept die Kunden anlocken. Die teilnehmenden Händler müssen unter anderem eine starke regionale Marke haben, eine exklusive Lage in Innenstädten, ein besonderes Servicekonzept und mindestens 2500 Quadratmeter Verkaufsfläche bieten. Zudem sollen sie die Segmente Laufsport, Training, Sportstyle, Outdoor und Wintersport bedienen.

Stehende Welle und Kletterwand sollen Kunden in die Läden locken

„Wir haben einen klaren Kriterienkatalog für die Speerspitze des Sportfachhandels“, sagt Intersport-Vorstand Geisler. Wer die Anforderungen erfüllt, kann etwa darauf hoffen, besonders begehrte neue Produkte in Zukunft im Rahmen von Aktionen als Erster zu bekommen. Das Konzept soll ab dem Herbst umgesetzt und dann europaweit ausgerollt werden. „Wir glauben an die Zukunft der Innenstädte“, sagt von Preen.

Vier Häuser in Deutschland haben bislang das exklusive Flagship-Siegel bekommen, viel mehr sollen es auch nicht werden. Sie haben oft besondere Attraktionen, um die Kunden ins Geschäft zu locken. So können die Kunden bei Engelhorn Sports in Mannheim an einer großen Kletterwand üben. Bei L&T in Osnabrück lädt eine stehende Welle zum Surfen.

Der Sportfachhandel in Deutschland ist hart umkämpft. So hat der französische Discounter Decathlon angekündigt, seine Umsätze bis 2026 auf 2,5 Milliarden Euro hierzulande verdoppeln zu wollen. Daneben dominieren die Händlerverbünde. Die Sport-2000-Händler setzten früh auf Spezialisierung mit Trendsportarten wie Laufen und Bergsport und erzielten im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz von 3,31 Milliarden Euro.

Mehr: Warum der neue Adidas-Chef Gulden wieder voll auf die Händler setzt.