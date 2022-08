Sportartikelindustrie „Hawaii am Baggersee“: Wassersport boomt – und beschert Boards & More hohe Wachstumsraten

Der Weltmarktführer bei Kite-Brettern will das Fahrradgeschäft durch eine weitere Übernahme ausbauen. Geschäftsführer Eberle setzt auf wenige, starke Premium-Marken.

Boards & More hat die Sportart selbst erfunden und setzt damit inzwischen mehr um als mit Windsurf-Zubehör. (Foto: Boards and More) Wingfoiling

München In der Coronapandemie kauften sich viele Menschen ein Surfbrett oder ein Board für das Stand-up-Paddling (SUP), mit dem man im Stehen über die heimischen Seen paddeln kann. „Unsere Sportarten vermitteln ein Urlaubsgefühl daheim“, sagt Till Eberle, Chef der Wassersport-Markengruppe Boards & More: „Das ist Hawaii am Baggersee.“ Selbst am Tegernsee, nicht gerade als Windhotspot bekannt, tummelten sich inzwischen oft selbst bei schlechtem Wetter die Kitesurfer.

Einen ähnlichen Effekt hatte Boards & More bereits in der Finanzkrise festgestellt. Statt teuer in den Urlaub zu fliegen, kauften sich etwa viele Briten ein Wassersportgerät. „In Krisenzeiten hat sich unsere Branche schon öfter gut gehalten“, sagt Eberle.

Die Branche bestätigt den Trend: Von einer „phänomenalen Saison 2021“ sprach Karsten Stahlhut, Geschäftsführer des Bundesverbands Wasserwirtschaft, mit Blick auf Bootsbauer und Funsport. „Wir haben extrem viele Neueinsteiger und würden gern länger auf dieser Welle mitschwimmen.“