Sportartikelindustrie Nach Antisemitismus-Vorwürfen: Adidas beendet Kooperation mit Kanye West

Die Zusammenarbeit mit dem umstrittenen Rapper hatte dem Konzern Milliardenumsätze gebracht. Die Entscheidung dürfte den Gewinn deutlich drücken.

Der Rapper gilt als Unterstützer des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. (Foto: Reuters) Rapper Kanye West

München Der Sportartikelkonzern Adidas beendet nach antisemitischen Äußerungen und massiver internationaler Kritik die Zusammenarbeit mit dem US-Rapper Kanye West mit sofortiger Wirkung. „Adidas duldet keinen Antisemitismus und keine andere Art von Hassrede“, teilte der Konzern am Dienstag mit. Die jüngsten Äußerungen und Handlungen des Künstlers, der auch unter dem Namen Ye auftritt, seien „inakzeptabel, hasserfüllt und gefährlich“.

Die Kooperation mit dem umstrittenen Künstler hatte Adidas in guten Zeiten Umsätze von mehr als einer Milliarde Euro im Jahr gebracht. Doch provozierte West immer wieder mit öffentlichen Äußerungen und in Social-Media-Beiträgen, die er meist schnell wieder löschte.

Nach vergeblichen Hintergrundgesprächen kündigte Adidas vor einigen Wochen eine Überprüfung der Zusammenarbeit an. Erneute Ausfälle von West erhöhten nun den Druck auf die Konzernführung. Politiker in den USA und Kunden in den sozialen Medien forderten ein Ende der Kooperation.