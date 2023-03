Sportartikelindustrie Puma ist 2022 stärker gewachsen als Adidas

Puma will seinen Rückstand auf Adidas in diesem Jahr weiter verringern. Der neue CEO Arne Freundt sieht vor allem in China und den USA großes Wachstumspotenzial.

Auch in diesem Jahr sollen die Geschäfte von Puma besser laufen als die von Adidas. (Foto: dpa) Neuer Puma-CEO Freundt Puma will auch nach dem Wechsel von CEO Björn Gulden zu Adidas den Rückstand auf den kriselnden Erzrivalen weiter verringern. „Wir haben unser Wachstum weltweit und über alle Produktkategorien hinweg trotz eines volatilen Marktumfelds beschleunigt“, sagte der neue CEO Arne Freundt am Mittwoch in Herzogenaurach. Im vergangenen Jahr konnte Puma schneller wachsen als Adidas. Die weltweite Nummer drei steigerte die Umsätze um währungsbereinigt knapp 19 Prozent auf erstmals 8,5 Milliarden Euro. Bei Adidas legten die Erlöse dagegen nur um ein Prozent auf 22,5 Milliarden Euro zu. Damit setzte sich die Entwicklung vergangener Jahre fort. Adidas steckt in einer tiefen Krise: Die China-Umsätze der weltweiten Nummer zwei sind eingebrochen, das Ende der Kooperation mit dem Skandal-Rapper Kanye West kostet Milliardenumsätze, Investoren bemängeln Defizite bei der Markenstärke. In China hat Puma Nachholbedarf Als Konsequenz musste Adidas-CEO Kasper Rorsted vorzeitig seinen Hut nehmen. In einem angesichts der großen Rivalität ungewöhnlichen Schritt wechselte der Norweger Gulden zum Jahreswechsel direkt an die Spitze von Adidas. Bei Puma übernahm Freundt, der seit 2011 bei dem Herzogenauracher Konzern aktiv ist und schon länger als Kronprinz galt. Bei seiner Wachstumsstrategie setzt er vor allem auf China und die USA, wo die Marktanteile von Puma noch vergleichsweise gering sind. „Kurzfristig stehen die Chancen nicht schlecht, dass Puma auf Erfolgskurs bleibt“, sagte Thomas Jökel, Portfoliomanager bei Union Investment. Langfristig müsse sich erst noch erweisen, ob Freundt ähnliche gute Entscheidungen treffe wie Gulden, beispielsweise mit dem Einstieg in den US-Basketball. Das Ergebnis wuchs zuletzt etwas langsamer als der Umsatz. Das operative Ergebnis von Puma stieg 2022 um 15 Prozent auf 641 Millionen Euro. Im vierten Quartal war es sogar rückläufig. Adidas rechnet mit einem schwierigen Jahr 2023 Unter dem Strich verbesserte sich der Gewinn bei Puma im vergangenen Jahr von 310 auf 354 Millionen Euro. Dagegen brach der Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen bei Adidas von von 1,5 Milliarden Euro auf 254 Millionen Euro ein. Damit wurden die ursprünglichen Erwartungen, die im Lauf des Jahres mehrmals gesenkt wurden, weit verfehlt. Die Entwicklung dürfte sich im laufenden Jahr auch nach dem Wechsel Guldens erst einmal fortsetzen. Puma rechnet für 2023 mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Das operative Ergebnis soll zwischen 590 und 670 Millionen Euro liegen. Gulden hatte dagegen als erste öffentliche Amtshandlung bei Adidas gewarnt, dass der Umsatz in diesem Jahr wohl währungsbereinigt im hohen einstelligen Prozentbereich sinken werde. Möglich sei zudem ein Betriebsverlust von bis zu 700 Millionen Euro. „2023 wird ein Übergangsjahr sein, um die Basis zu schaffen, wieder ein wachsendes und profitables Unternehmen zu werden“, sagte Gulden. Mehr: Die Krise von Adidas verschärft sich. Hinweis an die Redaktion >>