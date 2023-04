Sportartikelindustrie Puma wächst auch nach Chefwechsel – doch in den USA gibt es Probleme

München Auch ohne Björn Gulden bleibt der Sportartikelkonzern Puma auf Wachstumskurs. Im ersten Quartal stiegen die Umsätze der weltweiten Nummer drei um 14 Prozent auf knapp 2,2 Milliarden Euro. „Durch unser geografisch sehr breit aufgestelltes Geschäft konnten wir den Umsatzrückgang in Nordamerika durch das starke Wachstum in anderen Regionen mehr als ausgleichen“, sagte der neue CEO Arne Freundt am Mittwoch bei Vorlage der Quartalszahlen.

Freundt hatte zum Jahreswechsel die Nachfolge des langjährigen Puma-Chefs Gulden übernommen, der an die Spitze des größeren Konkurrenten Adidas wechselte. Unter Führung des Norwegers war Puma deutlich schneller gewachsen als der ebenfalls in Herzogenaurach ansässige Dax-Konzern.

Auch beim Weltmarktführer Nike ist es zuletzt insgesamt gut gelaufen. Im dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2022/23 – das bei den Amerikanern der Zeitraum von Dezember bis Februar ist – stiegen die Umsätze währungsbereinigt um 19 Prozent auf 12,4 Milliarden Dollar.

Nike ist traditionell auf dem Heimatmarkt USA stark. Puma dagegen tat sich zuletzt dort schwer. Während der Konzern in Europa vor allem im Fußballsegment Marktanteile gewann, in China die Trendwende schaffte und in Südamerika stark wuchs, erwiesen sich die USA als Problemfall. Die Umsätze in Nordamerika brachen um knapp 19 Prozent ein.

Freundt hatte das Ziel ausgegeben, den Marktanteil dort zu steigern, der Abstand zu Nike und Adidas ist in den USA größer als in anderen Kernmärkten. Nach Einschätzung Freundts ist die Marke hier noch nicht stark genug, zudem habe man die Ware wegen hoher Lagerbestände teils mit Rabatten verkaufen müssen. 2024 wolle man auch in Nordamerika wieder wachsen, sagte Freundt.

In China gelang dies im ersten Quartal nach zwei Jahren mit Umsatzrückgängen wieder. Freundt führte dies vor allem auf die Aufhebung der Corona-Restriktionen zurück, zudem sei der Boykott westlicher Marken wohl etwas gelockert worden. „Wir sind vorsichtig optimistisch, dass sich dieser positive Trend fortsetzen wird.“

Im laufenden Quartal verlangsamt sich das Puma-Wachstum

Auch beim Abbau der hohen Lagerbestände, die sich in der gesamten Branche nach dem Anfangsboom in der Pandemie aufgebaut hatten, kommt Puma voran. Noch aber ist man nicht auf Normalniveau, und so erwartet Freundt im laufenden zweiten Quartal für den Konzern nur ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.

Damit schwächt sich die Dynamik etwas ab, doch dürfte Puma im Gesamtjahr weiter Boden auf Adidas gut machen. Im vergangenen Jahr waren die Puma-Umsätze um 19 Prozent auf erstmals 8,5 Milliarden Euro gestiegen. Adidas legte dagegen wegen schlechter Geschäfte in China und des Endes der Kooperation mit dem US-Skandalrapper Kanye West nur um ein Prozent auf 22,5 Milliarden Euro zu.

Dieser Trend setzt sich erst einmal fort. Während CEO Gulden die Investoren für sein erstes Jahr bei Adidas auf spürbare Umsatzrückgänge vorbereitet hat, stellt Freundt für Puma Zuwächse im hohen einstelligen Bereich in Aussicht. Das operative Ergebnis soll im Gesamtjahr zwischen 590 und 670 Millionen Euro liegen. Im ersten Quartal ging es leicht von 196 auf 176 Millionen Euro zurück. Der Gewinn unterm Strich sank von 121 auf 117 Millionen Euro.

Der neue CEO will keine Strategie-Revolution

Freundt hatte die Puma-Strategie in den vergangenen Jahren unter anderem als Vorstand maßgeblich mitbestimmt. Doch habe er intern in den vergangenen Monaten gezeigt, dass er nicht einfach „weiter so“ machen wolle, sagt ein Insider. So wolle Freundt die Marke stärken und vor allem eben in China und den USA zulegen.

„Freundt steht vor einer sehr schweren Aufgabe“, sagte Michael Lichtinger von der Managementberatung Atreus. Die Abwerbung durch den größeren Konkurrenten Adidas sei die Krönung Guldens nach erfolgreichen Jahren gewesen.

Freundt dürfe nun nicht Veränderungen „übers Knie brechen“, müsse aber die Produktpalette modernisieren: „Wichtig bleibt, die Innovationspipeline weiter zu befüllen und die Marke vor allem für die jungen Generationen nachhaltig positiv emotional aufzuladen.“ Der neue Chef selbst sagte, er wolle keine Strategie-Revolution, sondern eine kontinuierliche Verbesserung.

Die Investoren warten noch ab. Die Puma-Aktie stagniert seit Jahresbeginn, nach Vorlage der Quartalszahlen und Verkündung der vorsichtigen Prognose sank der Kurs am Mittwoch zwischenzeitlich um gut drei Prozent auf 55 Euro. Bei Adidas hoffen die Kapitalmärkte dagegen auf eine Trendwende unter dem neuen Chef. Der Kurs der Aktie zog in den vergangenen Monaten deutlich an.

