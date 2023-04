Sportartikelindustrie Puma wächst auch nach Chefwechsel – Geschäfte werden schwieriger

Puma hat mit einer etwas schwächeren Entwicklung in Nordamerika und hohen Lagerbestände bei den Händlern zu kämpfen. Dafür gelingt die Wende in China.

Auch nach dem Führungswechsel läuft es bei der weltweiten Nummer drei besser als beim größeren Konkurrenten Adidas. (Foto: dpa) Puma-Chef Arne Freundt

München Auch nach dem Wechsel an der Spitze ist der Sportartikelkonzern Puma auf Wachstumskurs. Im ersten Quartal stiegen die Umsätze der weltweiten Nummer drei um 14 Prozent auf knapp 2,2 Milliarden Euro. „Durch unser geografisch sehr breit aufgestelltes Geschäft konnten wir den Umsatzrückgang in Nordamerika durch das starke Wachstum in anderen Regionen mehr als ausgleichen“, sagte der neue CEO Arne Freundt am Mittwoch bei Vorlage der Quartalszahlen.

Freundt hatte zum Jahreswechsel die Nachfolge des langjährigen Puma-Chefs Björn Gulden übernommen, der an die Spitze des größeren Konkurrenten Adidas wechselte. Unter Guldens Führung war Puma deutlich schneller gewachsen als Adidas.