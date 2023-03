Sportartikelindustrie Puma wächst schneller als Adidas – doch es gibt auch Herausforderungen für den neuen Chef

München Puma will auch nach dem Wechsel von Konzernchef Björn Gulden zu Adidas den Rückstand auf den kriselnden Erzrivalen weiter verringern. „Wir haben unser Wachstum weltweit und über alle Produktkategorien hinweg trotz eines volatilen Marktumfelds beschleunigt“, sagte Gulden-Nachfolger Arne Freundt am Mittwoch in Herzogenaurach.

Im vergangenen Jahr konnte Puma schneller wachsen als Adidas. Die weltweite Nummer drei steigerte die Umsätze um währungsbereinigt knapp 19 Prozent auf erstmals 8,5 Milliarden Euro. Bei Adidas legten die Erlöse dagegen nur um ein Prozent auf 22,5 Milliarden Euro zu. Auch im laufenden Jahr hat Puma die ambitionierteren Ziele.

Adidas steckt in einer tiefen Krise: Die China-Umsätze der weltweiten Nummer zwei sind eingebrochen, das Ende der Kooperation mit Skandal-Rapper Kanye West kostet Milliardenumsätze, Investoren bemängeln Defizite bei der Markenstärke.

Auch in Sachen Ertragskraft lief es bei Puma 2022 vor diesem Hintergrund zuletzt besser. Das operative Ergebnis stieg – etwas schwächer als der Umsatz – um 15 Prozent auf den Rekordwert von 641 Millionen Euro. Im vierten Quartal war es allerdings rückläufig. Unter dem Strich verbesserte sich der Gewinn im vergangenen Jahr von 310 auf 354 Millionen Euro.

Dagegen brach bei Adidas der Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen von 1,5 Milliarden Euro auf 254 Millionen Euro ein. Damit wurden die ursprünglichen Erwartungen, die im Lauf des Jahres mehrmals gesenkt wurden, weit verfehlt.

Als Konsequenz musste Adidas-Chef Kasper Rorsted vorzeitig seinen Hut nehmen. In einem angesichts der großen Rivalität ungewöhnlichen Schritt wechselte der Norweger Gulden zum Jahreswechsel direkt an die Spitze zum Konkurrenten. Bei Puma übernahm Freundt, der seit 2011 bei Puma aktiv ist und schon länger als Kronprinz galt.

Der leidenschaftliche Läufer war früher unter anderem für die Strategie und das Konsumenten-Direktgeschäft verantwortlich. Vor dem Wechsel an die Spitze war er Chief Commercial Officer.

Die Fußstapfen des Vorgängers sind groß

„Kurzfristig stehen die Chancen nicht schlecht, dass Puma auf Erfolgskurs bleibt“, sagte Thomas Jökel, Portfoliomanager bei Union Investment. Schließlich habe Freundt viele Jahre eng mit Gulden zusammengearbeitet. Langfristig müsse sich erst noch erweisen, ob dieser ähnliche gute Entscheidungen treffe wie Gulden, beispielsweise mit dem Einstieg in den US-Basketball.

Leicht ist die Aufgabe für Freundt nicht. „Wer auf dem Gipfel steht, macht mit jedem Schritt, egal in welche Richtung er geht, einen Schritt nach unten“, sagt Andreas Föller, Gründer der Personalberatung Comites. „Und Gulden hat Puma wohl ziemlich auf den Gipfel gebracht.“ Wenn Freundt nicht viel ändere, werde jeder fragen, wozu es diesen neuen Chef brauche. Ändere er aber zu viel, kämen Fragen auf, warum er den Erfolgspfad verlasse.

Freundt müsse jetzt intern vermitteln, dass der Erfolg unter Gulden vor allem auch der Mitarbeiterleistung zu verdanken gewesen sei. Nun könne man gemeinsam zeigen, dass man ohne den Norweger noch besser werden kann.

Wenn er dann noch klar stelle, dass in einer volatilen Welt „nicht alles, was gestern richtig war, heute noch richtig sein muss“, könne er an der einen oder anderen Stelle Veränderungen vornehmen, die „wichtig sind, um eine eigene Handschrift zu haben“, sagt Föller.

Nachholbedarf in China und den USA

Es zeichnet sich bereits ab, wo der neue Puma-Chef seine Akzente setzen will. „Unseren Fokus legen wir insbesondere darauf, unsere Markenbegehrlichkeit weiter zu stärken und Marktanteile in den USA und China zu gewinnen“, sagte Freundt bei Vorlage der Bilanz.

In der Region Großchina erzielte Puma im vergangenen Jahr nur sechs Prozent der Konzernerlöse. In der Coronapandemie war die eher schwache Präsenz während der Lockdowns eher ein Vorteil, doch ist der Nachholbedarf gegenüber Konkurrenten wie Adidas und Nike zweifelsohne groß. Das gilt auch für die USA, dem größten Sportartikelmarkt der Welt. Eine starke Position hat Puma dagegen unter anderem in Europa sowie in Indien, wo es die Nummer eins ist.

Auch bei der Marken gibt es weiteres Verbesserungspotenzial. „Wichtig bleibt, die Innovationspipeline weiter zu befüllen und die Marke vor allem für die jungen Generationen nachhaltig positiv aufzuladen“, sagt Michael Lichtinger, Direktor bei der Managementberatung Atreus.

Experten sehen bei den Marken des Konzerns weiteres Verbesserungspotenzial. (Foto: Bloomberg) Puma-Turnschuhe

Der Konsumgüterexperte wertet vor allem die Berufung von Maria Valdes in den Vorstand als Signal. Die 38-Jährige hatte zuvor den Bereich Sportstyle verantwortet und fungiert nun als Chief Product Officer. „Diese Berufung darf sicherlich als Indiz gewertet werden, dass Freundt einen innovativen Produktfokus verfolgt“, sagt Lichtinger.

In der Sportartikelbranche ist die Markenstärke das zentrale Thema. Echte revolutionäre Produktinnovationen sind selten, umso wichtiger Marketing und Markenpflege. Puma muss nach Einschätzung von Experten noch klarer herausarbeiten, wofür die Marke steht.

2023 könnten der operative Gewinn sinken

Im laufenden Jahr aber dürfte Puma erst einmal weiteren Boden auf Adidas gut machen. Freundt stellte am Mittwoch ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Das operative Ergebnis soll zwischen 590 und 670 Millionen Euro liegen. Ein Gewinnrückgang ist also möglich. Puma begründet dies unter anderem mit den höheren Frachtraten und Rohstoffpreisen.

Bei Adidas rechnet man derweil mit einem weiteren schwierigen Jahr. Der neue Konzernchef Gulden warnte als erste öffentliche Amtshandlung bei Adidas, dass der Umsatz in diesem Jahr wohl währungsbereinigt im hohen einstelligen Prozentbereich sinken werde. Möglich sei zudem ein Betriebsverlust von bis zu 700 Millionen Euro. „2023 wird ein Übergangsjahr sein, um die Basis zu schaffen, wieder ein wachsendes und profitables Unternehmen zu werden“, sagte Gulden.

An der Börse konnte Puma nur bedingt von der besseren Performance profitieren. In den vergangenen zwölf Monaten ist der Kurs um 20 Prozent auf zuletzt rund 60 Euro gesunken. Bei Adidas betrug das Minus etwa 28 Prozent. Auch die insgesamt guten Jahreszahlen am Mittwoch beeindruckten die Finanzmärkte nicht: Die Puma-Aktie lag am Mittwochvormittag gut drei Prozent im Minus.

