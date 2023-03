Sportartikelindustrie Vorstandsumbau und gedrehte Stimmung: Was Björn Gulden schon bei Adidas verändert hat

Der Norweger will mit einem neu formierten Vorstand Adidas zu alter Stärke führen.

Herzogenaurach Die Anleger hat der neue Adidas-Chef Björn Gulden auf ein schwieriges Übergangsjahr 2023 mit möglichen Verlusten eingestellt. „Wir müssen Lagerbestände abbauen und Rabatte reduzieren“, sagte der Norweger am Mittwoch bei Vorlage der Bilanz des vergangenen Jahres, die noch sein mit üppiger Abfindung verabschiedeter Vorgänger Kasper Rorsted zu verantworten hatte. 2024 könne man dann „wieder mit dem Aufbau eines profitablen Geschäfts beginnen“.

Doch intern hat der Ex-Puma-Chef die Stimmung bereits schlagartig gedreht. Bei einem seiner ersten internen Auftritte betonte er laut Mitarbeitern, dass Adidas seine „erste Liebe“ gewesen sei. Schließlich hatte er dort nach der Fußballer-Karriere seine Management-Laufbahn gestartet. „Ich wäre der größte Narr auf diesem Planeten gewesen, wenn ich die Chance nicht ergriffen hätte“, sagte er nun.

Mit einem neu formierten Vorstand will er den Traditionskonzern zu alter Stärke führen.

Vorgänger Rorsted führte eher autoritär und richtete das Management stark auf finanzielle Kennzahlen aus. Gulden, der dieser Tage auch einmal mit einem chinesischen Geschäftspartner über den Adidas-Campus radelte, sei sehr präsent und höre intensiv zu, sagt ein Adidas-Manager. Er lasse sich auch einmal spontan bei Designrunden sehen und diskutiere auf Augenhöhe mit.

Rorsted hatte im Gespräch mit dem Handelsblatt dagegen betont: „Ich habe mich nie in den kreativen Prozess eingemischt oder die Entwicklung eines Schuhs beeinflusst.“ Unter seiner Führung war der Designprozess nach Einschätzung in Industriekreisen stark strukturiert – was ebenso wie der Stress durch permanenten Druck die Kreativität gehemmt habe.

Adidas streicht Dividende zusammen

Auch in Aufsichtsratskreisen sieht man die Chance für einen echten Neuanfang. Gulden habe bei Puma gezeigt, dass er operativ führen und ein Familiengefühl schaffen könne.

Intern wird damit gerechnet, dass Gulden den Fachhändlern wieder mehr Priorität gegenüber den eigenen Onlineshops geben wird. Er ist überzeugt davon, dass sportorientierte Kunden mehrere Marken miteinander vergleichen wollen. Sein Ziel dürfte es weiter sein, unter anderem in China, wo die Umsätze 2022 nochmals um 36 Prozent einbrachen, neue Produkte schneller auf den Markt zu bringen.

Die Zahlen zeigten, wie ernst die Lage ist. Im Gesamtjahr 2022 stiegen die Adidas-Umsätze, wie bereits vorab veröffentlicht, deutlich schwächer als ursprünglich erwartet nur um ein Prozent auf 22,5 Milliarden Euro. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäften sank bei einem Verlust im vierten Quartal von 1,5 Milliarden Euro auf 254 Millionen Euro. Die Dividende wird von 3,30 Euro auf 70 Cent zusammengestrichen.

Für 2023 rechnet Gulden auch wegen hoher Lagerbestände bei allen Herstellern mit einem Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich, beim Betriebsergebnis ist ein Verlust von bis zu 700 Millionen Euro möglich.

Ex-Chef Kasper Rorsted erhält hohe Dividende

Angesichts der zahlreichen Baustellen musste Rorsted im vergangenen Jahr vorzeitig gehen. Er erhielt eine Abfindung von gut zwölf Millionen Euro, geht aus dem Geschäftsbericht hervor. Sein Vertrag wäre noch bis 2026 gelaufen. Weitere 200.000 Euro pro Monat bekommt er in den anderthalb Jahren, in denen er nicht zu einem Wettbewerber wechseln darf.

Gulden wird zwar nach Einschätzung in Branchenkreisen keine Vertrauten von Puma nachholen. Doch wird der Vorstand umgebaut. Vertriebschef Roland Auschel verlässt nach 33 Jahren den Konzern.

„In den vergangenen drei Jahrzehnten hat Roland viele Erfolge gefeiert und einen immer wichtigeren Beitrag zur Entwicklung von Adidas geleistet“, sagte Aufsichtsratschef Thomas Rabe. Nachfolger wird Arthur Hoeld, der zuletzt die Großregion Europa geführt hatte.

Auch Brian Grevy, vernatworlich für das Ressort Global Brands, geht. Seine Aufgaben übernimmt Gulden selbst. Mit der Leitung der Vertriebs- und Marketingaktivitäten könne er „die nötigen schnellen Entscheidungen über alle Geschäftseinheiten und Abteilungen hinweg sicherstellen“. Finanzvorstand Harm Ohlmeyer, der schon in den 1990er-Jahren mit Gulden bei Adidas zusammenarbeitete, gehört dagegen weiter zum Team, sein Vertrag wurde bis Anfang 2028 verlängert.

Der Finanzvorstand hat seinen Vertrag bis 2028 verlängert. (Foto: Reuters) Björn Gulden (rechts) und Finanzchef Harm Ohlmeyer

Adidas hat als weltweite Nummer zwei derzeit ein Problem. Der Abstand zu Nike, der eigentlich verkleinert werden sollte, ist deutlich größer geworden. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2022/23 steigerten die Amerikaner den Umsatz um zehn Prozent auf 26 Milliarden Dollar. Statt also in Sichtweite der Weltmarktführung zu kommen, rückt die Nummer drei näher. Konkurrent Puma konnte die Umsätze 2022 um knapp 19 Prozent auf erstmals 8,5 Milliarden Euro steigern.

Richten soll es nun der neue Chef. „Die Erwartungshaltung an Gulden ist immens“, sagt Michael Lichtinger, Direktor bei der Managementberatung Atreus. Der Norweger müsse bei Adidas schnell liefern und dürfe sich keine größeren Fehler erlauben: „In Herzogenaurach ist zuletzt einfach zu viel schiefgegangen“.

„Yeezy“-Produkte könnten sich als unverkäuflich erweisen

Eines der Hauptprobleme von Adidas bleibt das Ende der Partnerschaft mit dem US-Rapper Kanye West, der unter anderem mit antisemitischen Äußerungen aufgefallen war. Adidas stoppte die Zusammenarbeit.

Nun sitzt der Konzern noch über einen größeren Bestand von „Yeezy“-Produkten, die West gemeinsam mit dem Konzern entworfen hat. Es fehlen allein in diesem Jahr 1,2 Milliarden Euro geplanter Umsatz, zudem drohen Abschreibungen in Höhe von 500 Millionen Euro auf den Bestand bereits produzierter Ware.

Falls man die Produkte noch verkaufe, werde man sie aus Gründen der Ehrlichkeit nicht umlabeln und den Erlös teilweise den Betroffenen von Wests Tiraden zugute kommen lassen, sagte Gulden. Es sei auch eine Option, die Ware zu vernichten. Dies sei aber aus Gründen der Nachhaltigkeit problematisch. Laut Geschäftsbericht schätzt der Konzern die Chancen, die „Yeezy“-Produkte noch zu verkaufen, auf 15 bis 30 Prozent.

Die mit dem Rapper Kanye West produzierte Kollektion droht sich als unverkäuflich zu erweisen. (Foto: Reuters) „Yeezy“-Schuhe

Adidas hat ein Schiedsgerichtsverfahren gegen West, der sich inzwischen auch Ye nennt, eingeleitet, in dem es unter anderem Schadensersatz geltend macht. „In diesem Zusammenhang erhoben die Beklagten wiederum Ansprüche

gegen Adidas im Wege der Widerklage“, heißt es im Geschäftsbericht.

Die Trennung von West könne auch eine Chance für Gulden sein, glaubt Andreas Föller, Gründer der Personalberatung Comites. Gulden könne die Mannschaft motivieren, indem er betonte, dass es nicht an den Mitarbeitern, sondern an Wests Eskapaden liege, dass man etwas vom Weg abgekommen sei.

Die Markenstärke hat gelitten

Eine der Hauptaufgaben Guldens ist es, die Marke wieder zu alter Stärke zu führen. Nike lag hier nach Einschätzung von Branchenexperten schon länger vorn. Die Innovationspipeline von Adidas sei im Vergleich zur Konkurrenz nicht breit genug, sagt Managementberater Lichtinger. Das ermögliche es neuen Wettbewerbern wie Li Ning aus China, aber auch On Running und Hoke in Europa, Marktanteile zu gewinnen.

Thomas Jökel, Portfoliomanager von Union Investment, sagt, Gulden habe Puma wieder erfolgreich als Sportmarke im engeren Sinne positioniert. „Auch bei Adidas sollte er die Attraktivität der Marke stärken.“ Mit Hilfe von neuen Produkten müsse zudem der Geschäftserfolg auf eine breitere Basis gestellt werden, um die Abhängigkeit von einzelnen Kooperationen wie mit West zu verringern.

Mehr: Diese Herausforderungen muss der neue Puma-Chef meistern