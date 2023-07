Sportartikelkonzern Adidas verlängert Ausrüstervertrag mit Manchester United für Milliardensumme

München Adidas rüstet den englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United bis 2035 aus und stockt den neuen Zehn-Jahres-Vertrag auf eine Milliardensumme auf. Manchester United hat für die zehn Jahre ab 2025 eine garantierte Mindestsumme von 900 Millionen Pfund (umgerechnet 1,04 Milliarden Euro) ausgehandelt, wie der Premier-League-Klub am Montag mitteilte.

Adidas hatte 2015 den größeren Rivalen Nike bei Manchester United mit einem auf 750 Millionen Pfund dotierten Vertrag abgelöst. In dem neuen Kontrakt soll auch die 2018 eingeführte Frauen-Mannschaft aus Manchester stärker herausgestellt werden.

„Adidas und Manchester United sind zwei der bedeutendsten Marken im internationalen Fußball. Für uns ist es nur natürlich, unsere Partnerschaft fortzusetzen“, sagte der Vorstandschef des Sportartikelkonzerns aus Herzogenaurach, Björn Gulden. Der neue Vertrag dürfte den Eigentümern von Manchester United, der amerikanischen Familie Glazer, bei ihren Bemühungen helfen, den Verein zu verkaufen.

Manchester United hat den englischen Meistertitel 20-mal gewonnen, so oft wie kein anderer Verein - zuletzt allerdings vor zehn Jahren. Dank seiner riesigen Fanbasis gilt der Verein als eine der wertvollsten Fußball-Marken weltweit.

In der abgelaufenen Saison 2022/23 hatte sich Manchester United als Dritter der englischen Premier-League nach einem Jahr immerhin wieder für die europäische Champions League qualifiziert. In dem bestehenden Vertrag mit Adidas ist laut Geschäftsbericht ein Abschlag von 30 Prozent vorgesehen, wenn der Verein zwei Jahre lang nicht an dem wichtigsten internationalen Klub-Wettbewerb teilnimmt.

Mehr: Um Manchester United entbrennt ein Zweikampf der Superreichen