Sportartikelkonzern Puma erhöht nach Rekordquartal die Umsatzprognose – und wächst schneller als Adidas

München Beim Sportartikelkonzern Puma läuft es derzeit weiter besser als beim größeren Konkurrenten Adidas. Im zweiten Quartal steigerte Puma den Umsatz um währungsbereinigt gut 18 Prozent auf erstmals mehr als zwei Milliarden Euro. „Dies verdeutlicht die starke Nachfrage nach unseren Produkten trotz aller globaler Herausforderungen und Unsicherheiten“, sagte CEO Björn Gulden am Mittwoch.

Als Konsequenz hob Puma die Umsatzprognose für das Gesamtjahr an. Der Konzern erwartet nun Zuwächse im mittleren Zehner-Prozent-Bereich. Die Gewinnprognose bekräftigte Gulden. Das operative Ergebnis (Ebit) soll von 557 Millionen Euro auf 600 bis 700 Millionen Euro steigen.

Adidas hatte am Dienstagabend die Erwartungen für 2022 gesenkt. Die weltweite Nummer zwei rechnet nun nur noch mit einem Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich, statt mit ursprünglich elf bis 13 Prozent.

Auch die Gewinnprognosen senkte Adidas. Der Konzern peilt für die operative Marge im Gesamtjahr nur noch etwa sieben Prozent an, zuvor stellte Adidas bis zu elf Prozent in Aussicht. Adidas begründete die Prognosesenkung mit einer „langsamer als erwarteten Erholung des Geschäfts in China“. Zudem könne sich das Konsumklima in den nächsten Monaten abschwächen.

Im zweiten Quartal hatte Adidas den Umsatz nach einem Rückgang im ersten Quartal zumindest wieder um vier Prozent auf 5,6 Milliarden Euro gesteigert. Damit wuchs der Konzern aber deutlich langsamer als Konkurrent Puma mit seinem Zuwachs von 18 Prozent.

Nur an der Börse läuft es noch nicht

Puma war bereits sehr gut ins neue Jahr gestartet. Im ersten Quartal stiegen die Umsätze um 20 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. „Ausgehend von einem so starken ersten Quartal würden wir üblicherweise unseren Ausblick für das Gesamtjahr anheben“, sagte Gulden Ende April. Doch mit Blick auf die vielen globalen Herausforderungen – von neuen Corona-Lockdowns in China über steigende Materialpreise bis zum Ukraine-Krieg – ließ der Norweger damals noch Vorsicht walten.

In letzter Zeit ist Puma regelmäßig schneller gewachsen als der größere Rivale Adidas. So konnte die weltweite Nummer drei die Erlöse im vergangenen Jahr um 32 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro steigern. Adidas legte um währungsbereinigt 16 Prozent auf 21,2 Milliarden Euro zu.

Puma und auch Weltmarktführer Nike hätten derzeit eine „größere Brandheat“ als Adidas, sagte Thomas Jökel, Fondsmanager von Union Investment. Allerdings haben die beiden deutschen Anbieter an der Börse in den vergangenen sechs Monaten gleichermaßen etwa ein Drittel an Wert verloren.

