Staatskonzern DB verliert eine halbe Milliarde Euro Ertrag – und fährt noch unpünktlicher

Düsseldorf Die Deutsche Bahn rutscht im ersten Halbjahr 2023 zurück in die roten Zahlen. Mit einem Nettoverlust von 71 Millionen Euro lag der Staatskonzern zwischen Januar und Juni fast genau eine halbe Milliarde Euro unter dem Ergebnis des Vorjahreszeitraums. Dabei ist das Fahrgastaufkommen sogar um mehr als elf Prozent gestiegen. Die Pünktlichkeit im Fernverkehr verschlechterte sich im ersten Halbjahr dagegen um weitere 0,9 Punkte auf 68,7 Prozent.

„Der operative Gewinn ist auch wegen hoher Vorleistungen der DB für Verbesserungen in der Infrastruktur im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2022 um mehr als 500 Millionen Euro gesunken“, erklärte Bahn-Chef Richard Lutz.

Doch dies ist keineswegs der einzige Grund für die schlechten Zahlen: Noch im ersten Halbjahr 2022 hatte die Speditionstochter DB Schenker, die damals von den weltweit steigenden Frachtraten profitierte, einen operativen Gewinn (Ebit) von 1,2 Milliarden Euro an die Berliner DB-Zentrale gemeldet. Der aber hat sich inzwischen – wie auch bei Wettbewerbern wie Kühne + Nagel – in etwa halbiert, was das Konzern-Ebit um 62 Prozent auf 331 Millionen Euro einbrechen ließ.

Für das Gesamtjahr verheißt dies wenig Gutes. Zum Jahresende werde der operative Konzernverlust bei rund einer Milliarde Euro liegen, kündigte DB-Finanzchef Levin Holle an – nach einem Betriebsergebnis von plus 1,3 Milliarden Euro im Vorjahr.

Entsprechend wächst die Verschuldung des Staatskonzerns weiter. Gegenüber dem Stand vor zwölf Monaten ging es um mehr als fünf Prozent nach oben, auf einen Rekord von 30,3 Milliarden Euro. Zum Jahresende werde der Schuldenstand sogar die Marke von 33 Milliarden Euro übertreffen, kündigte Holle an.

Als ein wesentlicher Verlustbringer erweist sich weiterhin die Güterbahntochter DB Cargo. Mit einem operativen Halbjahresverlust von 195 Millionen Euro ist sie nur noch knapp unter der Zielmarke von minus 225 Millionen Euro, die DB-Güterbahnchefin Sigrid Nikutta für das Gesamtjahr 2023 gesetzt hat. Man habe schon früher mit staatlichen Zuwendungen für DB Cargo gerechnet, erklärte Bahn-Chef Lutz die voraussichtliche Zielverfehlung.

Bahn hofft auf Förderung – sonst drohen Kündigungen

Wie das ebenfalls gesetzte Ziel erreicht werden soll, bei DB Cargo 2024 eine schwarze Null zu schreiben, sagte er nicht. „Drei Viertel der Verluste entstehen durch den Einzelwagenverkehr“, erklärte Lutz. Um den Kunden nicht nur ganze Züge anzubieten, sondern auch die Buchung einzelner Waggons, müsse die staatliche Förderung erhöht werden. Im Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 2024 ist dazu ein Plus von 220 Millionen Euro vermerkt – doch Bundestag, Bundesrat und wohl auch die EU-Kommission müssen dem Plan noch zustimmen.

Sollte all dies nicht reichen, gibt es nach Informationen aus dem DB-Aufsichtsrat einen „Plan B“. Danach sollen von den derzeit rund 1000 Güterverkehrsstellen nur noch 100 übrig bleiben. Auch bei den sogenannten Zugbildungsanlagen – Rangierstationen, die Einzelwagen zu kompletten Zügen zusammenstellen – droht ein Kahlschlag. Statt der 144 Stationen könnte es demnächst nur noch zehn von ihnen geben. 8400 Jobs seien in Gefahr, rechnet die Bahngewerkschaft EVG vor. Der DB-Vorstand hält diese Zahl für übertrieben, bestätigte am Donnerstag aber, dass man DB Cargo „konsequent transformieren“ wolle.

„Die Bilanz, aber auch die Berichte über den Zustand der Infrastruktur und die sich weiter verschlechternden Pünktlichkeitswerte der Züge zeigen dringliche Handlungsbedarfe seitens Konzern und Politik auf“, mahnte Matthias Gastel, Obmann der Grünen im Bundestag für Bahnpolitik. Die Strukturen innerhalb der Deutschen Bahn seien deshalb so auszurichten, dass schneller und effizienter entschieden und gehandelt werden kann.

Schlanker könnte der DB-Konzern vor allem durch den Plan werden, seine Speditionstochter DB Schenker zu verkaufen. Diese dürfte nach inoffiziellen Berechnungen der Bahn einen Einmalertrag von 15 bis 20 Milliarden Euro bringen, mit dem der Konzern seine Verschuldung reduzieren könnte. „Die Prüfung dazu läuft nach Plan“, sagte Finanzvorstand Holle am Donnerstag, „sie wird aber noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.“.

