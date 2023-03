Start-up Bundestrainer Hansi Flick mischt im Trendsport Padel-Tennis mit

München Fußballbundestrainer Hansi Flick hat als Sportler und Vereinscoach viel erreicht. Nun versucht sich der 59-Jährige als Unternehmer. Gemeinsam mit Partnern hat Flick das Start-up The Padel City gegründet, das in ganz Deutschland Anlagen für die Trendsportart Padel-Tennis aufbauen will. „Es ist die besondere Community, der Spaßfaktor, der leichte Einstieg sowie die steile Lernkurve, die diesen Sport so genial machen“, sagt Flick dem Handelsblatt.

Der gebürtige Heidelberger hat drei erfahrene Firmenlenker als Mitgründer und Investoren an seiner Seite. Seriengründer Jonathan Sierck führt die Geschäfte, mit dabei sind auch Marcus Englert und Sebastian Weil, zwei ehemalige Topmanager von Pro Sieben Sat 1.

„Ziel ist es, bis Jahresende 100 Plätze mit unserer Marke zu betreiben: 50 bis 60 unter eigener Regie, der Rest von Franchisenehmern“, sagt Englert. Das Geschäftsmodell sei einfach, so der ehemalige Vorstand von Deutschlands größter privater Senderkette: „Wir vermieten Plätze, verleihen und verkaufen Ausrüstung und generieren Erlöse durch Sponsoring. Ein Onlineshop ist gerade im Aufbau.“

Vier Center mit insgesamt 18 Plätzen betreibt Padel City bereits „Unsere ersten Anlagen sind jetzt schon operativ profitabel“, erklärt Englert. In Ingolstadt, Leipzig, München und Dortmund können Sportlerinnen und Sportler zu den Schlägern greifen. Im Juni soll in Fürth eine weitere Filiale in Betrieb gehen.

Padel-Tennis ist in Deutschland noch wenig bekannt. Das Spiel hat seinen Ursprung in Mexiko und ist ein Ballsport, der Elemente aus Tennis, Squash und Badminton vereint. Es wird ausschließlich im Doppel gespielt, sowohl in der Halle als auch im Freien.

Mario Götze spielt Padel mit Jürgen Klopp

Der erste Padel-Klub wurde vor knapp 50 Jahren im spanischen Marbella gegründet. In Spanien ist die Sportart ausgesprochen populär. Experten schätzen, dass es in dem Land rund 20.000 Plätze gibt. Auch in Italien und Schweden ist Padel-Tennis weitverbreitet.

Der Sport ist in Ländern wie Italien bereits weitverbreitet. (Foto: IMAGO/LaPresse) Ex-Fußballprofi Francesco Totti bei einem Padel-Turnier

Padel City zufolge existieren in Deutschland bislang 280 Courts. Die Einstiegshürden seien gering, sagen die Gründer: „Erste Erfolge lassen sich schneller erzielen als beim Tennis“, erklärt Englert.

Unter Fußballern ist die Sportart ein beliebter Zeitvertreib, da das Risiko von Verletzungen geringer sein soll als beim herkömmlichen Tennis. Vergangene Woche berichtete etwa Nationalspieler Mario Götze, wie er einmal mit Liverpool-Trainer Jürgen Klopp auf dem Padel-Platz stand. „Es stimmt, wir haben eine Partie gespielt“, sagte der 31-Jährige, der bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag steht. „Ich weiß nicht, ob er mich als Padel-Spieler verpflichten wollte oder als Fußballspieler“, erzählte Götze vom privaten Duell auf Mallorca.

Die vier Gründer von Padel City haben nach eigener Aussage gemeinsam mit weiteren Investoren rund fünf Millionen Euro in das Vorhaben gesteckt. Zu den Geldgebern gehört unter anderem Andreas Wiele, ehemaliger Vorstand des Medienkonzerns Axel Springer und derzeitiger Aufsichtsratschef von Pro Sieben Sat 1. Mit dabei sind zudem die früheren Fußballprofis Jens Keller und Robert Dekeyser.

Padel City betreibt bereits vier Center in Deutschland. (Foto: The Padel City) Padel-Schläger

Inzwischen beschäftigt The Padel City bereits 20 Mitarbeiter. Ganz oben auf der Agenda: die Suche nach neuen Standorten. „Am attraktivsten für uns sind mittelgroße Städte. Dort ist es leichter, an geeignete Flächen zu kommen, als in den ganz großen Metropolen“, erklärt Englert.

Das Start-up versucht unter anderem, mit Tennisklubs ins Geschäft zu kommen, die einen Teil ihrer Plätze abgeben möchten. Padel City mietet diese für zehn Jahre, mit einer Option auf fünf Jahre Verlängerung, und baut sie um. Auf ein Tennisfeld passen zwei Padel-Plätze.

Die Partner des Bundestrainers haben viel Erfahrung mit Start-ups. So haben Englert und Weil im vergangen Sommer ihren Podcast-Vermarkter Julep nur drei Jahre nach der Gründung an eine US-Firma verkauft.

Für Hansi Flick geht es in den kommenden Monaten darum, eine schlagkräftige Mannschaft für die Europameisterschaft in Deutschland im kommenden Jahr zusammenzustellen. Auf dem Court sei ebenfalls Teamgeist gefragt, findet er: „Nur wenn das Zusammenspiel stimmt, kann man am Ende erfolgreich vom Platz gehen.“

