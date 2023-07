Start-up Infinite Running „Made in Germany“ zieht bei Laufschuhen nicht

München Als Läufer hat sich Nico Russ auf die Mittelstrecke spezialisiert. Die zehn Kilometer bewältigt der ambitionierte Leichtathlet in 32 Minuten. Das Unternehmerleben des 29-Jährigen gleicht allerdings eher einem Marathon, in dem Russ Ausdauer beweisen muss. Denn seine umweltfreundlichen Laufschuhe „made in Germany“ verkaufen sich noch lange nicht so gut, wie es sich der Sportler beim Start vor vier Jahren erhofft hatte.

„In der Krise bleibt die Nachhaltigkeit auf der Strecke“, klagt Russ. Schon 2021 wollte der Gründer 10.000 Paar Laufschuhe seiner Marke „Infinite Running“ absetzen. Bis heute sind es insgesamt nur 6.000 geworden.

Die Konsumenten interessiert offenbar kaum, dass Russ in Deutschland fertigen lässt – im Gegensatz zur Konkurrenz, die ihre Ware aus Fernost bezieht. „Am Schluss zieht vor allem der bekannte Name“, meint der Jungunternehmer. Und für die Händler zähle hauptsächlich die Marge.

Der Schwabe steht nun vor einer schweren Entscheidung: Den großen Traum vom „fairen und nachhaltigen“ Laufschuh ganz aufgeben? Fair, weil zu deutschen Löhnen hergestellt. Nachhaltig, weil sie besonders lange halten.

Oder lieber im Ausland fertigen? Die Zeit drängt: „Der Umsatz steigt zwar, es bleibt aber immer weniger liegen“, ärgert sich Russ. Die Kombination aus Konsumflaute, höheren Energiekosten und teurerem Material sei ein „toxisches Gemisch“.

Die Laufschuhe stammen aus Pirmasens

Dabei schien Russ den Nerv der Zeit zu treffen, als er 2020 mit „Infinite Running“ antrat. Der Schwabe hatte damals gerade ein Laufschuh-Modell entwickelt, dessen Sohlen sich erneuern lassen. Was bei Kickstiefeln die Schraubstollen, das sind bei Russ zehn runde, münzgroße Module in der Sohle. Mit einem Spezialschlüssel sind sie austauschbar, wenn sie abgelaufen sind oder der Nutzer das Terrain wechselt. Die Athleten können auch unterschiedliche Härtegrade einbauen.

Der modulare Sportschuh unterscheidet sich allerdings nicht nur durch die Sohle von den Modellen, wie sie die Marktführer Asics und Brooks, aber auch Adidas und Nike anbieten. So lässt Russ bei Mittelständlern in Pirmasens produzieren, der „Infinite One“ ist also „made in Germany“.

Die Herkunft der Ware sei für Konsumenten zwar durchaus relevant, meint Enrico Wolff, Geschäftsführer des Berliner Sporthändlers Camp4: „Im täglichen Verkaufsgeschehen stellen wir schon fest, dass die Frage nach dem Produktionsland immer öfter gestellt wird.“ Es sei aber nicht so, dass die Leute dann auch automatisch Artikel aus Deutschland oder Europa kaufen würden.

Auch das Thema Nachhaltigkeit spiele eine sehr große Rolle. „Nachfragen dazu begegnen wir im Verkauf täglich“, so Einzelhändler Wolff. „Ob für ein gleichwertiges Produkt dann auch ein höherer Preis bezahlt wird, hängt aber vom jeweiligen Kunden ab.“

Der Gründer von Infinite Running erhofft sich, mehr Kunden für seine Sportschuhe zu gewinnen. Nico Russ

Wenn der Preisunterschied zehn bis 20 Prozent nicht überschreite, seien die Konsumenten durchaus bereit, für ein nachhaltiges Produkt mehr auszugeben, ergänzt Stefan Fuchs, Chef des Sportfachhändlers „Sachen Für Unterwegs“ in Braunschweig und Hannover. „Das hängt aber sehr von der Kaufkraft der Kunden ab.“

Für „Infinite One“ müssen die Athletinnen und Athleten derzeit bei der Bestellung über die Homepage 160 Euro hinlegen. Das ist zwar viel Geld, aber nicht außergewöhnlich für einen ordentlichen Laufschuh. Trotzdem kommt Russ damit kaum über die Runden. „Eigentlich müssten wir mehr als 200 Euro verlangen“, sagt Russ.

Der Tesla der Sportschuhe

Der Gründer selbst hat 70.000 Euro in die kleine Firma gesteckt, Kapitalgeber steuerten weitere 300.000 Euro bei. Seine Produktionspartner sind inzwischen auch Gesellschafter.

Seine E-Mails unterzeichnete der Gründer in den Anfangstagen gerne einmal mit „Freundliche Grüße vom Tesla der Sportschuhe!“ Allerdings ist Infinite Running von einem Höhenflug an der Börse so weit entfernt wie Russ‘ Heimatort Biberach an der Riß von Texas, dem Sitz von Tesla. „Den großen Wachstumssprung haben wir nie erreicht“, gibt Russ inzwischen zu.

Da Nachhaltigkeitsthemen wie die Herkunft und Langlebigkeit oft nicht auf den ersten Blick zu erkennen sind, ist es umso wichtiger, diese als festen Bestandteil in die Markenkommunikation mit aufzunehmen. Ortlieb-Geschäftsführer Martin Esslinger

Es existieren nicht viele Sportmarken, die wie Russ ausschließlich in Deutschland produzieren. Eine davon ist Ortlieb: Der Mittelständler fertigt seine wasserdichten Radtaschen in Heilsbronn unweit von Nürnberg. Ortlieb besitzt Kultstatus unter Radlern – und sieht es dennoch als Herausforderung, die Konsumenten vom Wert der heimischen Produktion zu überzeugen. Geschäftsführer Martin Esslinger: „Da Nachhaltigkeitsthemen wie die Herkunft und Langlebigkeit oft nicht auf den ersten Blick zu erkennen sind, ist es umso wichtiger, diese als festen Bestandteil in die Markenkommunikation mit aufzunehmen.“

Zumal Russ in einen extrem umkämpften Markt drängt. Um die Gunst der Läufer streiten auch weltweit bekannte Allrounder wie Adidas, Nike, Under Armour und Puma. Für die führenden Sportkonzerne der Welt ist Laufen zwar wichtig, sie decken aber noch viele andere Sportarten ab.

Einige etablierte Anbieter wie Asics, Brooks und Saucony haben sich dagegen weitgehend aufs Laufen fokussiert. Von den Start-ups gelang es insbesondere On Running aus der Schweiz, in dem Geschäft Fuß zu fassen.

Womöglich könnte Jungunternehmer Russ dem Vorbild des Wanderschuh-Spezialisten Hanwag folgen. Der Mittelständler hat einen Mittelweg eingeschlagen. Die Bayern fertigen sowohl am Hauptsitz nördlich von München als auch im günstigeren europäischen Ausland – nicht aber in Asien. Das komme bei der Kundschaft gut an, meint Geschäftsführer Thomas Gröger. „Seit etwa zwei Jahren kommunizieren wir das Thema ‚made in Europe‘ stärker nach außen. Das stößt vornehmlich auf sehr positive Resonanz.“

Die letzte Chance ist ein High-Tech-Schuh

Gröger zufolge ist es enorm wichtig, deutlich auf den Fertigungsstandort hinzuweisen. „Wir konnten durch gezielte Tests feststellen, dass ein und dasselbe Schuhmodell eher gekauft wird, wenn es mit einem Herkunftslogo wie beispielsweise ‚made in Europe‘ versehen ist.“

Gründer Russ denkt derweil darüber nach, verstärkt Outdoor-Schuhe und Modelle für die Straße anzubieten. Die hat er schon ins Angebot aufgenommen, und sie haben sich in den vergangenen Monaten deutlich besser verkauft als die Laufschuhe.

Als ambitionierter Leichtathlet will er vom Laufen aber nicht lassen – und startet den womöglich letzten Versuch, in den Sportgeschäften zu reüssieren. Seine Schuhe möchte er mit Sensoren aufrüsten und so in einen digitalen Trainingshelfer verwandeln. „Für ein High-Tech-Produkt ist Platz im Markt“, glaubt Russ. Dass die Schuhe aber auch künftig aus einer deutschen Fabrikhalle kommen, ist eher unwahrscheinlich. Denn eins sei ihm klar geworden, meint Russ: „Es ist besser, die Schuhe zu importieren und sich dafür mehr um die Marke und ums Produkt zu kümmern.“

