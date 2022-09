Start-up Mit neuen Partnern und frischem Kapital: Anybill kämpft gegen die Kassenbon-Flut

Gesammelte Kassenbons in einer Bäckerei

Düsseldorf Die neue Thermosflasche, die für Papa zum Geburtstag gekauft wurde, ist ein Fehlkauf? Kein Problem! Die Flasche kann mit dem Kassenbon einfach zurückgegeben werden. Doch wo ist der? In der Brieftasche stauen sich die Zettel. Die Anfang 2020 eingeführte Bonpflicht hat eine Bonflut ausgelöst. Doch der zur Flasche gehörige Beleg ist unauffindbar.

Anbieter von digitalen Kassenbons wollen solche Probleme lösen. Eine ganze Reihe von Start-ups hatten kurz nach Einführung der Bonpflicht vor, daraus ein Geschäftsmodell zu machen. Doch nur wenige von ihnen sind noch übrig.

Einer der Überlebenden ist Anybill. Und das Start-up, das von Mitgründerin Lea Frank geführt wird, bekommt jetzt noch mal richtig Schub: Frank hat neue Partner und zusätzliche Investoren gefunden. Die Seed-Finanzierung wurde aufgestockt auf fünf Millionen Euro.

Anybill bietet ein digitales Ökosystem für die Ausgabe, Entgegennahme und Weiterverarbeitung von digitalen Kassenbons. Der entscheidende Unterschied zu anderen Lösungen: Der Verbraucher muss sich keine weitere App auf sein Handy laden.

Der Kunde scannt einen QR-Code und bekommt dadurch eine PDF-Datei seines digitalen Kassenbons. Dieser kann dann auch beispielsweise in die App des Händlers eingespielt werden. Möglich ist es auch, den digitalen Kassenbon in der App einer Bank zu verwalten.

Partner Diebold Nixdorf bringt Reichweite

Frank erklärt den Erfolg von Anybill damit, dass ihr Produkt mit den meisten Systemen im Handel kompatibel ist. Die Technologie wird in bestehende Kassensysteme integriert, der Händler muss keine zusätzliche Hard- oder Software anschaffen.

Das Geschäftsmodell des Start-ups baut auf Partnerschaften auf. „Partner sind für unser Geschäft extrem entscheidend in jeder Hinsicht“, beschreibt Frank das Verhältnis. „Gemeinsam wollen wir digitale Kassenbons zum neuen Standard machen“, erklärt sie ihr Ziel.

Ein Durchbruch für das junge Unternehmen ist es daher, dass Anybill Diebold Nixdorf jetzt als Partner gewinnen konnte. Das Unternehmen ist einer der Marktführer für Hard- und Software im Handel und kann die Software von Anybill direkt in seine Registrierkassen integrieren. Das erhöht die Reichweite enorm und hilft Anybill bei der Gewinnung neuer Kunden.

„Anybill überzeugte uns sowohl auf Lösungsseite als auch mit unternehmerischer Agilität und persönlichem Engagement, etwa bei der Interaktion mit dem Bundeswirtschaftsministerium, um digitale Kassenbons auf europäischer Ebene weiter voranzutreiben“, begründet Michael Schulte, Vice President Product Management Retail Software bei Diebold Nixdorf, die Entscheidung.

Er ist überzeugt, dass digitale Kassenbons viele Vorteile bieten. „Ergänzend zur geringeren Umweltbelastung und dem einfacheren Kassenbeleghandling für die Kunden profitieren Händler von erheblichen Kosteneinsparungen und einer neuen Möglichkeit, Werbeaktionen und Angebote auszurollen für eine stärkere Kundenbindung“, betont er.

Die Aufstockung der zweiten Seed-Runde auf fünf Millionen Euro wurde möglich durch ein starkes Interesse der Investoren. Sylvie Mutschler, Geschäftsführerin von Mutschler Ventures, ist eine der neuen Investoren. Sie überzeugt mehr als die rein technologische Lösung: „Die Nachhaltigkeitsstrategie und auch die Kundenbindung können durch Anybill ganz neu definiert werden.“

Coronakrise bremste die Vermarktung

Christophe Aumaître, Principal von Wenvest Capital, die ebenfalls als Investor neu an Bord sind, erklärt: „Uns haben insbesondere die tiefe technische Schnittstellenlösung, die sich reibungslos in bestehende Infrastruktur integrieren lässt, sowie die vielzähligen und strategische Partnerschaften mit den entsprechenden Softwareanbietern beeindruckt und zu einem Investment bewogen.“

Die Idee zu Anybill entstand 2018 in Regensburg, in einem interdisziplinären Kurs über Unternehmertum der Technischen Hochschule Regensburg. Dort lernte Lea Frank Tobias Gubo kennen, Mitgründer und heute Chief Technology Officer von Anybill. Sie konnte ihn schnell für die Idee begeistern, Papierbons zu digitalisieren.

Die Gründerin von Anybill will ein digitales Ökosystem für die Ausgabe, Entgegennahme und Weiterverarbeitung von digitalen Kassenbons bieten. Lea Frank

Gubo programmiert, seit er zwölf Jahre alt ist. Frank hingegen hat einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. „Und so kamen Techie und BWLerin zusammen“, scherzt Frank über die Entstehungsgeschichte von Anybill.

Der Weg des Unternehmens war stark durch die Coronakrise geprägt. Noch kurz vor dem Ausbruch der Pandemie schaltete das Start-up seine Website frei – pünktlich zum Start der Bonpflicht am 1. Januar 2020. Das Produkt war zu diesem Zeitpunkt noch jung, doch die Anfrage wegen der Gesetzesänderung schon immens.

In den ersten zwei Monaten war das Start-up sehr gefragt. Noch kurz vor dem Lockdown konnte Anybill dann auf einer der größten Branchenmessen weltweit, der „Euroshop“ in Düsseldorf, erste Kontakte knüpfen. Doch mit der Schließung des Einzelhandels brach die Zahl der Anfragen ein.

Mehr als 300 Händler nutzen Technologie von Anybill

Die Gründer gaben nicht auf, sondern nutzten die Zeit. Die Wünsche und Anregungen der potenziellen Partner, die sie auf der Euroshop gesammelt hatten, flossen in die Weiterentwicklung ein. Als die Einzelhandelsunternehmen wieder öffnen durften, stieg die Nachfrage nach Lösungen für digitale Kassenbons wieder und Anybill hatte ein verbessertes Produkt vorzuweisen. Auch waren viele Verbraucher durch die Erfahrungen in der Pandemie eher bereit, digitale Lösungen zu nutzen.

Mehr als 300 Händler in Deutschland, Österreich und der Schweiz nutzen die Technologie von Anybill. Bisher sind es eher kleine Anbieter, aber das Unternehmen ist jetzt auch kurz vor dem Abschluss mit großen Ketten. „Da wir extrem in die technischen Voraussetzungen mit der Softwareintegration investiert haben, können wir neue Händler immer schneller aktivieren“, sagt Frank. „Dadurch wird man in kürzerer Zeit immer mehr Händler sehen“, verspricht die Gründerin.

Nachdem sich das Start-up anfangs sehr stark auf die technologischen Aspekte konzentriert hat, will es jetzt zeigen, dass das Produkt auch für eine hohe Zahl an Händlern geeignet ist. Deshalb baut Anybill mit den neuen Mitteln die Zahl der Mitarbeitenden in Vertrieb und Marketing aus. „Wir möchten die Vertriebsmaschine anschmeißen und beweisen, dass wir zu den bestehenden Kontakten neue Kunden hinzugewinnen können“, sagt Frank zu ihren Plänen.

Einer der nächsten Schritte soll es sein, gemeinsam mit den Partnern in weitere europäische Länder zu expandieren. Für das kommende Jahr ist die nächste Finanzierungsrunde geplant. Bereits jetzt verrät Frank die Pläne: „Ein übernächster Schritt ist es, nach der nächsten Finanzierungsrunde mit einem eigenen Vertriebsteam proaktiv weltweit Märkte aufzubauen.“

