Start-up Mit Socken zum Millionär – So wollen die Snocks-Gründer weltweit expandieren

Düsseldorf Johannes Kliesch kann es immer noch nicht richtig glauben. „Wir waren nie gute Schüler und haben nicht in Harvard studiert, wir sind einfach an unserer Aufgabe gewachsen“, sagt der Jungunternehmer. „Das Gefühl, jetzt mit internationalen Investoren zu verhandeln, ist einfach crazy.“

Vor sechs Jahren hat er mit seinem Freund Felix Bauer den Onlinehändlers Snocks gegründet, mit 4000 Euro Startkapital, für das die beiden ihre Kreditkarten komplett überzogen hatten. Nur mithilfe von Krediten und aus dem Cashflow heraus sind sie in kurzer Zeit bis zu einem Umsatz von 32 Millionen Euro gewachsen.

Nun wollen sie international expandieren und holen dafür erstmals einen finanzkräftigen Partner an Bord. Die französisch-chinesische Private-Equity-Gesellschaft Cathay Capital steigt mit einem hohen zweistelligen Millionenbetrag ein, wie die Unternehmen am Dienstag bekannt gaben. Die beiden Gründer behalten jedoch die Mehrheit der Anteile.

„Wir wollen unser Business noch in diesem Jahr nach Frankreich ausweiten und ein Office in Paris eröffnen“, sagt Kliesch. Sollte das funktionieren, will Snocks anschließend in weiteren westeuropäischen Ländern wie Spanien, Italien und den nordischen Ländern expandieren. „Ende 2022 wollen wir Snocks außerdem in den USA launchen, der Vertrieb wird dort aber zunächst nur über Amazon laufen“, erzählt der Gründer.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

An einen solchen Erfolg hätte bei der Gründung niemand geglaubt. „Wir hatten ja null Vorerfahrung“, gibt Kliesch zu – außer, dass sie beide vor ihrem Studium eine Banklehre gemacht hatten. Auch die Geschäftsidee war im Grunde trivial: Sneaker-Socken über den Amazon-Marktplatz zu verkaufen.

Umso entscheidender war die Umsetzung. „Wichtig ist es, das Marktplatzgeschäft wirklich im Detail zu verstehen“, sagt Kliesch. Auch die Arbeitsteilung zwischen den Gründern war schnell klar. Bauer hatte ein Semester in Hongkong studiert, er hatte dort noch ein kleines Netzwerk. „Deshalb war klar, dass ich mich ums Produkt und die Logistik und die Finanzierung kümmere und Johannes um den Verkauf, wenn das Produkt in Deutschland ist“, erinnert er sich.

10.000 Sternebewertungen auf der Plattform von Amazon

Ohne jegliche Ahnung vom Textilgeschäft entwickelten sie Socken unter eigener Marke. Bauer meldete sich bei seinem dualen Studiengang für zehn Tage krank, die beiden flogen nach China, klapperten Fabriken ab, verhandelten mit Produzenten.

Nachdem die Produkte bei den Kunden gut ankamen, nahmen sie noch als Studenten einen Förderkredit über 250.000 Euro auf. „Damit haben wir uns selber in eine Situation gebracht, in der wir mit dem Rücken zur Wand standen. Es musste funktionieren“, sagt Bauer.

>>Lesen Sie dazu: Umsätze im Textilhandel sind 2021 deutlich gestiegen

Und es funktionierte. Schon 2019 wurden sie bei Amazon Verkäufer des Jahres. Klassiker wie ihre schwarzen Kurzsocken kommen mittlerweile auf fast 10.000 Sternebewertungen bei Amazon.

„Die Botschaft ist: Jeder kann es schaffen“, so Kliesch, „wenn man richtig Bock hat und Leidenschaft, dann geht das.“ Entscheidend sind viele Kleinigkeiten, von der richtigen Wahl des Vertriebskanals über Warenverfügbarkeit, Logistik, Marketing, Kundenservice bis zur Verpackung.

Fabien Wesse, Managing Partner bei Cathay Capital, spricht von einem „beeindruckenden organischen Wachstum“ und erklärt, warum sich der neue Investor für ein Engagement bei Snocks entschieden hat: „Das Unternehmen verfügt über ein differenziertes Geschäftsmodell und ein starkes Team, das in den letzten Jahren seine erstklassige Online-Expertise und exzellentes Marketing-Know-how unter Beweis stellen konnte.“

Umsatzwachstum mit Damenunterwäsche

Mittlerweile ist ihre Marke so bekannt, dass sie 70 Prozent ihres Umsatzes nicht mehr über Amazon, sondern über ihren eigenen Webshop machen. Und das Sortiment beschränkt sich längst nicht mehr auf Socken. „Alle haben uns für verrückt erklärt, als wir mit der Marke Snocks in das Geschäft mit Unterwäsche eingestiegen sind“, erinnert sich Bauer. „Jetzt machen wir mehr als 70 Prozent des Umsatzes mit Damenunterwäsche“, sagt er.

Auch der Onlinehändler spürt aktuell, dass die Kauflaune der Konsumenten etwas getrübt ist – nicht zuletzt durch den Ukrainekrieg. Doch während das Konsumbarometer des Deutschen Handelsverbands auf einem Allzeit-Tief ist, verzeichnet Snocks trotzdem weiter hohes Wachstum. Dieses Jahr haben sich die Gründer ein Wachstum von 60 bis 70 Prozent vorgenommen – und sind nach eigener Auskunft bisher im Plan.

Dazu wird auch die geplante Internationalisierung beitragen, die der neue Investor gezielt begleiten soll. Zum einen kann Cathay Capital an seinem eigenen Standort Frankreich Kontakte knüpfen und Erfahrungen weitergeben. Zum anderen erwartet sich Snocks Unterstützung bei der Zusammenarbeit in China, dem Hauptproduktionsland für die Sortimente.

„Wenn wir keinen Rückenwind haben, müssen wir halt selber Wind schaffen“, sagt Kliesch. Sie sind jetzt stärker auf Tiktok präsent, starten ins WhatsApp-Marketing. „Gerade wenn es schwierig wird, wächst man viel stärker, weil man vieles hinterfragt und dann besser macht“, sagt der Unternehmer. „Das ist unsere Mentalität.“

Mehr: Diese Händler trotzen den Pandemie-Folgen mit neuen Geschäftsmodellen.