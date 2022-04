Start-up-Show „Die Höhle der Löwen“ bekommt digitale Konkurrenz

Düsseldorf Die Start-up-Show „Die Höhle der Löwen“ bekommt Konkurrenz. Die Unternehmer Johannes Kliesch und Marcus Diekmann wollen mit ihrem neuen Format „Founders League“ ebenfalls eine Plattform für junge Gründerinnen und Gründer schaffen. Das Konzept unterscheidet sich aber deutlich von der beliebten Sendung des TV-Senders Vox.

So soll Founders League live gesendet werden. Allerdings nicht im Fernsehen, sondern im Streaming über die Karriereplattform LinkedIn, wie die Initiatoren im Gespräch mit dem Handelsblatt ankündigten. Die erste Sendung ist für den 1. Juni geplant.

„Wir wollen talentierten Start-ups eine Bühne bieten, auf der sie sich präsentieren können für potenzielle Investoren, Kunden, aber auch Mitarbeiter“, erklärt Kliesch, Gründer und CEO des E-Commerce-Unternehmens Snocks. „Wir wollen die Jungunternehmer bei ihrem Wachstum unterstützen, ich sehe da ein sehr großes Potenzial“, so Kliesch.

Rund 100 Gäste werden im Studio dabei sein. Über LinkedIn rechnen die Initiatoren zusätzlich mit mehr als 100.000 Zuschauern. Über die Plattform können sie den Start-up-Gründern in Echtzeit Feedback für ihre Ideen und Businesspläne geben.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Das ist dann auch der größte Unterschied zur „Höhle der Löwen": Die Zuschauer sollen aktiv einbezogen werden. So können bei Founders League nicht nur die Juroren in die Start-ups investieren. Auch die Zuschauer und externe Investoren können sich in einer Art Crowdfunding an den jungen Unternehmen beteiligen. Damit wollen die Veranstalter das Potenzial für frisches Kapital deutlich erhöhen.

Die Unternehmer moderieren die Show selbst

Kliesch und Diekmann moderieren die Sendung selbst. Ergänzt werden sie von einer jeweils wechselnden weiblichen Jurorin. Geplant sind fünf bis sechs Folgen pro Jahr, die nach der Live-Ausstrahlung über Youtube abrufbar sein werden.

Start-ups können sich ab sofort über die Website von Founders League für eine Teilnahme bewerben. Jeweils sechs verschiedene Gründerideen sollen pro Folge vorgestellt und bewertet werden.

„Wir wollen das Thema Gründung in Deutschland noch sichtbarer machen und jungen Menschen Mut machen, ihren Traum zu verwirklichen und ein Unternehmen zu gründen“, sagt Marcus Diekmann, der selber schon mehrere Unternehmen gegründet hat und Unternehmen wie Rose Bikes und Peek & Cloppenburg bei der Digitalisierung berät. Zuletzt hat er mit Partnern eine Jobbörse für Geflüchtete aus der Ukraine aufgebaut.

Johannes Kliesch hat 2016 zusammen mit seinem Geschäftspartner Felix Bauer das Unternehmen Snocks gegründet, einen Onlinehandel für Socken und Unterwäsche. Im vergangenen Jahr machte das Unternehmen über 30 Millionen Euro Umsatz – ohne Investoren. Vor wenigen Wochen ist schließlich die Private-Equity-Gesellschaft Cathay Capital mit einem zweistelligen Millionenbetrag für die internationale Expansion eingestiegen.

>> Lesen Sie hier: Mit Socken zum Millionär – So wollen die Snocks-Gründer weltweit expandieren

Kliesch und Diekmann wollen für die vorgestellten Gründerinnen und Gründer nicht nur eine einmalige Plattform sein, sie sehen sich auch als Mentoren. Denn erfahrungsgemäß scheiterten 90 Prozent aller Neugründungen. „Bei mir melden sich so viele junge Gründer und fragen um Unterstützung an“, berichtet Kliesch. „Mit der Founders League können wir ihnen Business-Know-how und wertvolles Feedback geben.“

„Bei uns treten Gründer nicht als Bittsteller auf“

Um das Projekt Founders League entsprechend professionell aufzuziehen, haben Kliesch und Diekmann eine eigene Produktionsgesellschaft gegründet. Geschäftsführer wird Julian Rauch, ein Experte für Content Marketing und Filmproduktion, der unter anderem für den Rucksackhersteller Got Bag arbeitet. Die Produktion der einzelnen Folgen verantwortet Benjamin Diedering, Gründer und CEO von BDX Media. Alle vier sind an der Gesellschaft finanziell beteiligt.

Wichtig ist den Initiatoren, dass sich die jungen Gründerinnen und Gründer in der Show ernst genommen fühlen. „Ich erlebe so oft, dass Gründer bei Start-up-Castings von den potenziellen Investoren von oben herab behandelt werden“, sagt Diekmann. „Bei uns treten sie nicht als Bittsteller auf“, verspricht er, „wir wollen uns mit ihnen auf Augenhöhe unterhalten.“

Mehr: Alle 157 Minuten wird in Deutschland ein Start-up gegründet – Welche Branchen gerade boomen