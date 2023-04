Start-ups Wie neue Essenslieferdienste trotz Krise überleben wollen

Nach dem Ende des Hypes um Delivery Hero und Gorillas versuchen es Chef Coco, Circus und Homemeal mit neuen Ideen. Die Start-ups setzen auf geringe Kosten – und Hobbyköche.

Neue Anbieter wagen sich auf den umkämpften Markt. (Foto: IMAGO/Westend61) Lieferdienst-Fahrerin

Berlin, Hamburg Nikolas Bullwinkel empfängt in der Küche. Der CEO des Start-ups Circus steht in einer seiner ersten Filialen in einem Gewerbeareal von Hamburg-Barmbek. Linoleumboden, kaltes Licht, hinter den Scheiben geht gerade die Mittagsschicht zu Ende. Der Koch stellt die letzten Gerichte fertig. Ein Tablet verrät ihm dabei die Schritte, die er zu befolgen hat. Die Fahrradkuriere, die das Essen ausliefern, kauern gegenüber auf einer Sitzbank.

Circus ist erst Mitte 2022 gestartet. Mit der App können sich Kunden aus der üblichen Speisekarte für hektische Großstädter versorgen. Die Pasta, Bowls und kleinen Pizzen, sogenannten Pinsa, würden in Kreuzberg oder Brooklyn genauso gut funktionieren wie in Barmbek. Die Gerichte sind zum Teil vorgekocht und basieren möglichst auf ähnlichen Zutaten.