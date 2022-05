Störung bei Bezahlterminals Finanzaufsicht untersucht Probleme bei Kartenzahlungen

Die Bafin fordert Informationen von Zahlungsdienstleistern an – und will „eine schnellstmögliche Lösung des Problems“.

Die Probleme mit Kartenzahlungen in vielen Geschäften halten an. (Foto: dpa) Schild am Eingang eines Drogeriemarkts

Frankfurt Die Probleme bei Kartenzahlungen in Deutschland rufen die Finanzaufsicht Bafin auf den Plan. Die Behörde stehe mit der Bundesbank, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BIS) und den Zahlungsdienstleistern Concardis und Payone in engem Austausch zur aktuellen Lage, sagte ein Bafin-Sprecher dem Handelsblatt. „Vorrangig ist jetzt, eine schnellstmögliche Lösung des Problems für die betroffenen Händler und deren Kunden herbeizuführen.“

Die Bundesbank erklärte, der gleichzeitige Ausfall einer nennenswerten Zahl von Bezahlterminals stelle „einen gravierenden Vorfall für den Kartenzahlungsverkehr dar. Wenngleich eine systemische Bedeutung für das Gesamtsystem nicht gegeben ist, so kann diese Störung das Verbrauchervertrauen beschädigen.“ Die Bundesbank werde die Panne nach Abschluss der Fehlerbehebung mit der deutschen Kreditwirtschaft „grundlegend aufarbeiten“.

Störung von Kartenzahlungen: Bafin im Austausch mit Payone und Concardis