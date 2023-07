 Südzucker: Aktie steigt deutlich – Zucker-Konzern erhöht Gewinnprognose

Dank deutlich besserer Zuckergeschäfte rechnet der SDax-Konzern mit einem höheren Gewinn. Die Südzucker-Aktie nähert sich dadurch ihrem Jahreshoch.

Das Mannheimer Unternehmen ist Europas größter Zuckerhersteller mit Werken auf allen fünf Kontinenten. (Foto: ddp) Südzucker

Mannheim Der höhere Gewinnprognose von Südzucker kommt am Aktienmarkt gut an. Die Titel des SDax-Unternehmens steigen am Donnerstag zeitweise mehr als sechs Prozent auf bis zu 17,75 Euro.

Der Mannheimer Konzern gab am Morgen bekannt, im laufenden Geschäftsjahr 2023/2024 dank deutlich besserer Zuckergeschäfte mit einem höheren operativen Gewinn zu rechnen. In den zwölf Monaten bis Ende Februar solle das um Sondereinflüsse bereinigte Betriebsergebnis nun auf 850 bis 950 Millionen Euro steigen.

Bislang hatte das Management 725 bis 875 Millionen Euro auf dem Zettel, nach einem Vorjahreswert von 704 Millionen Euro. Die Umsatzprognose von 10,4 bis 10,9 Milliarden Euro bleibt unverändert.

Bereits im ersten Geschäftsquartal zog das operative Ergebnis des Zuckersegmentes spürbar an. Nach einer Million Euro im Vorjahreszeitraum verzeichnete Südzucker hier nun in den drei Monaten März bis Mai 169 Millionen Euro. Auf Konzernebene schnellte der Wert um 73 Prozent auf 282 Millionen Euro, während der Erlös um elf Prozent auf 2,5 Milliarden Euro zulegte.

Südzucker-Aktie nähert sich Jahreshoch

Die Südzucker-Aktie nähert sich damit wieder dem 52-Wochen-Hoch von 18,93 Euro von Mitte Mai an. Europas größter Zuckerkonzern hatte zuvor die mehrfach angehobenen Gewinnprognosen nochmals übertroffen und ließ seine Aktionäre mit einer deutlich steigenden Dividende daran teilhaben. Anschließend fiel die Aktie aber wieder auf ihr Ausgansniveau zurück.

Analysten sind bei der Südzucker-Aktie aber noch verhalten. Von neun Experten raten nur vier zum Kauf. Vier raten zum Halten, einer zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 17,50 Euro – und damit auf dem durch den aktuellen Kurssprung erreichten Niveau.

Allerdings haben die Analysten noch nicht auf die höhere Gewinnprognose reagiert. Es ist möglich, dass sie ihre Kursziele erhöhen.

