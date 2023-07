Süßstoff WHO stuft Aspartam als „möglicherweise krebserregend“ ein

Die Weltgesundheitsorganisation hält dennoch an der empfohlenen Tageshöchstdosis fest. Welche rechtlichen Folgen solche Einstufungen haben können, zeigt die Klagewelle gegen Glyphosat.

Der Süßstoff Aspartam ist möglicherweise krebserregend. (Foto: Reuters) Coca-Cola

Düsseldorf Der Süßstoff Aspartam ist weitverbreitet – in Light-Getränken genauso wie in zuckerfreien Kaugummis, kalorienarmen Joghurts, Desserts oder Süßigkeiten. Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) der Weltgesundheitsorganisation WHO hat den weißen Zusatzstoff am Freitag als „möglicherweise krebserregend“ für den Menschen eingestuft. Seit zwei Wochen hatten Spekulationen darüber bereits Lebensmittelhersteller und Verbraucher weltweit in Aufruhr versetzt.

Am Freitag stellte die WHO zugleich klar, es gebe keine überzeugende Evidenz, dass Aspartam nach dem Konsum schädliche Wirkungen habe. Zu diesem Schluss kam der Sachverständigenausschuss für Lebensmittelzusatzstoffe (Jecfa). Dieser darf - anders als die Krebsforscher der IARC - Risikoabschätzungen auf Grundlage des tatsächlichen Konsums treffen und Gesundheitsempfehlungen aussprechen.

Der Ausschuss bestätigte die empfohlene tägliche Maximaldosis von bis zu 40 Milligramm Aspartam pro Kilo Körpergewicht. Um diesen Wert zu überschreiten, müsste ein 70 Kilo schwerer Erwachsener mehr als neun bis 14 Dosen Diät-Softdrinks am Tag trinken.