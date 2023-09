Süßwaren Barry-Callebaut-CEO baut den weltgrößten Schokoladenproduzenten um

Peter Feld kam von der Spitze des Großaktionärs Jacobs Holding zu Barry Callebaut. Nun will er investieren – und tauscht zahlreiche Vorstände des Kakaoverarbeiters aus.

CEO Peter Feld baut den weltgrößten Schokoladenproduzenten um.

Peter Feld baut den weltgrößten Kakaoverarbeiter Barry Callebaut grundlegend um. Der Vorstandsvorsitzende wechselte im April von der Spitze des Großaktionärs Jacobs Holding zu Barry Callebaut und beruft nun drei neue Vorstände, streicht drei weitere Vorstandsposten und will 500 Millionen Schweizer Franken (knapp 523 Millionen Euro) investieren. Das gab das Unternehmen am Mittwoch in Zürich bekannt.

So will der erfahrene Sanierer Feld die schwächelnde Aktie von Barry Callebaut neu beleben. Die Anteilscheine des weltgrößten Schokoladenproduzenten hatten in den vergangenen zwölf Monaten knapp ein Viertel ihres Werts eingebüßt. Barry Callebaut produziert Schokolade und Kakaoprodukte für die Nahrungsmittelindustrie, etwa für Nestlé oder Unilever, den Hersteller von Magnum-Eis. Außerdem beliefert Barry Callebaut Gewerbekunden wie Bäckereien und Konditoreien.