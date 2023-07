Der Weltmarktführer für Fruchtgummi setzt seine Auslandsexpansion fort. Das erste US-Werk bei Chicago ist die größte Investition in der Geschichte von Haribo.

Der Bestseller von Haribo wurde 1922 von Gründer Hans Riegel erfunden. (Foto: Reuters) Goldbären

Düsseldorf „Kids and grown ups love it so … the happy world of Haribo“ – so klingt der berühmte Werbeslogan „Haribo macht Kinder froh“ auf Englisch. In den USA ist die deutsche Marke seit den 80er-Jahren im Handel vertreten, seit 2018 sind die Bonner auch dort die Nummer eins bei Fruchtgummi. Allerdings wurden Goldbären und Lakritzschnecken bislang importiert und waren zwei Monate per Schiff unterwegs. Nun hat Haribo sein erstes Werk in den USA in Betrieb genommen.

Am „12488 Goldbear Drive“ im Ort Pleasant Prairie im Bundesstaat Wisconsin ist für etwa 300 Millionen Dollar eine Produktionsanlage entstanden. Unternehmer Hans Guido Riegel, Enkel des Gründers Hans Riegel, hat das Werk unweit von Chicago eröffnet. Zum Start laufen dort 15 Millionen Goldbären täglich vom Band. In Zukunft sollen es sechsmal so viele sein.

