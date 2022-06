Süßwaren Toblerone ist künftig keine „Schweizer Milchschokolade“ mehr

Der dreieckige Schokoriegel wird ab Ende 2023 auch in der Slowakei hergestellt. Das Schweiz-Prädikat auf der Verpackung verschwindet aber nicht ganz.

Zürich Die weltbekannte Toblerone-Schokolade verliert das Schweiz-Prädikat auf ihrer Verpackung. Der US-Süßwarenkonzern Mondelez will den charakteristischen dreieckigen Schokoriegel ab Ende kommenden Jahres auch in der Slowakei herstellen, erklärte eine Sprecherin des US-Konzerns am Donnerstag und bestätigte damit einen Bericht des Schweizer Senders SRF.

Nach den strengen Vorschriften der Eidgenossenschaft darf Schokolade aus dem Ausland nicht als „schweizerisch“ bezeichnet werden. „Wir werden die Toblerone-Verpackung ab diesem Sommer neu auflegen und sagen, dass die Marke 'in der Schweiz gegründet' wurde“, erklärte die Mondelez-Sprecherin.

