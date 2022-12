Süßwarenspezialist Katjes kauft Zahnpasta von Henkel

Katjes International übernimmt die Zahnpflegemarken Theramed und Vademecum. Nach Bübchen ist das der zweite Zukauf im Bereich Körperpflege.

Die Zahnpasta geht von Henkel zu Katjes International über. (Foto: © Jahr Henkel AG & Co. KGaA) Theramed-Zahncreme

Wer Süßigkeiten isst, braucht auch Zahnpasta. Der Süßwarenspezialist Katjes International jedenfalls sieht in der Zahnpflege Wachstumschancen und hat nun das Geschäft von Henkel Oral Care inklusive aller Markenrechte erworben. Das gab das Unternehmen aus Emmerich am Rhein am Mittwochabend bekannt.

Zu den Zahnpflegemarken gehören Theramed, die Bio-Zahnpasta Vademecum und Licor del Polo sowie Antica Erboristeria, eine kräuterbasierte Mund- und Haarpflege. Diese Marken erzielten im vergangenen Geschäftsjahr einen Nettoumsatz von über 50 Millionen Euro. Das Geschäft sei profitabel, betonte Katjes International. Die Übernahme wird über ein Akquisitionsdarlehen sowie aus laufendem Cashflow finanziert.

Henkel ist gerade dabei, seine Konsumgütersparte massiv umzubauen. Der Konzern will sich deshalb allein im Kosmetikgeschäft bis Jahresende von schlecht laufenden Marken im Wert von rund 200 Millionen Euro Umsatz trennen oder diese ganz einstellen.