 Symrise: Warum der einstige Dax-Aufsteiger schwächelt

Düsseldorf Der erfolgsverwöhnte Duft- und Aromahersteller Symrise muss einen Dämpfer hinnehmen. Der Dax-Konzern gilt als Wirtschaftswunder der 2010er-Jahre: Seit 2006 wächst der Umsatz im Schnitt um sechs Prozent, mit einer Marge von um die 20 Prozent ist Symrise hochprofitabel.

Doch im ersten Halbjahr ist der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um gut acht Prozent auf 446 Millionen Euro eingebrochen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Analysten hatten mit 479 Millionen Euro deutlich mehr erwartet. Die operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) sank von 21,5 auf 18,5 Prozent.

Die Aktie zählte am Vormittag mit einem Minus von mehr als drei Prozent zu den Verlierern im Dax. Auf Jahresfrist hat das Papier mehr als 17 Prozent an Wert verloren.

„Ich mache mir keine Sorgen“, entgegnete Konzernchef Heinz Jürgen Bertram. „Es war klar, dass die Zeiten ungemütlicher werden.“ Symrise sei hervorragend aufgestellt, um seinen profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.

Der Manager rechnet für das Gesamtjahr weiter mit einem organischen Umsatzwachstum zwischen fünf und sieben Prozent. Damit würde Symrise schneller wachsen als der Markt. Im ersten Halbjahr stiegen die Erlöse aus eigener Kraft um acht Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Bis 2025 will Symrise seinen Umsatz auf 5,5 bis sechs Milliarden Euro steigern.

Verbraucher kommen mit den Erzeugnissen von Symrise 20- bis 30-mal pro Tag in Berührung. Der Konzern sorgt dafür, dass Zahnpasta nach Minze oder Eis nach Vanille schmeckt. Kaum ein Kosmetik- oder Nahrungsmittelhersteller kommt ohne Zulieferungen von Symrise aus. Zu den Kunden zählen etwa Persil-Hersteller Henkel oder der Nahrungsmittelriese Nestlé.

Der niedrigere Gewinn resultiert aus „erheblich höheren Kosten“ für Rohstoffe, so Bertram. „Die anhaltend hohe Inflation hat zu Kostensteigerungen geführt, die durch ein striktes Kostenmanagement sowie Preiserhöhungen bislang nur in Teilen kompensiert werden konnten.“ In der zweiten Jahreshälfte rechnet er mit einem weiteren Anstieg im einstelligen Prozentbereich.

Kartellverfahren gegen Symrise: „Wir sehen uns zu Unrecht an den Pranger gestellt“

Belastend wirkt auch das laufende Kartellverfahren gegen Symrise. Der Konzern und seine drei großen Wettbewerber stehen unter dem Verdacht, ihre Preispolitik koordiniert und kleinere Konkurrenten darin behindert zu haben, bestimmte Kunden zu beliefern.

Der Konzern beteuerte wiederholt seine Unschuld. „Wir sehen uns zu Unrecht an den Pranger gestellt“, sagte Bertram am Mittwoch. Bislang habe die EU-Kommission nicht vermocht, etwas hervorzubringen, dass Symrise in irgendeiner Form belaste.

Anfang März hatten die Behörden, darunter die EU-Kommission, Untersuchungen eingeleitet. Auch am Symrise-Stammsitz in Holzminden in Niedersachsen gab es eine zweitägige Razzia. Ursprünglich seien die Untersuchungen für eine Woche angesetzt gewesen, so Bertram. Von Tausenden gesichteten Dokumenten habe die EU nur 56 behalten. Da sei laut Symrise-Anwälten nicht eines dabei, woraus man ein Kartellverfahren herleiten könne, sagte Bertram.

Bei Symrise habe das Kartellverfahren Rechtskosten zwischen zwei und drei Millionen Euro verursacht. Dies gilt als erheblich. Anfang Juli wehrte sich der Konzern beim Gericht der Europäischen Union (EuG) gegen die Vorwürfe. Eine Anfrage des Handelsblatts zu den konkreten Vorwürfen gegen Symrise ließ die EU-Komission zunächst unbeantwortet.

Symrise gehört neben den Schweizer Unternehmen Firmenich und Givaudan sowie dem US-Hersteller International Flavors & Fragrances (IFF) zu den großen Duft- und Aromaherstellern. Sie kontrollieren zusammen mehr als 60 Prozent des weltweit rund 39 Milliarden Euro großen Marktes. Symrise ist mit einem Marktanteil von zwölf Prozent die Nummer drei.

Feuer in Fabrik belastet Symrise

Auch ein Brand in der US-Fabrik Colonel Island belastet die Symrise-Bilanz. Der Konzern stellt dort Parfümrohstoffe her. Seit einem Feuer Mitte Dezember ruht die Produktion. In diesem Monat soll sie wieder den Betrieb aufnehmen. Man habe durch den Stillstand einen Umsatz von 30 Millionen Euro nicht realisieren können, so Bertram. Zudem habe das Feuer Kosten von 20 Millionen Euro verursacht.

Duftstoffe

Wegen der Havarie und einer geringen Nachfrage nach Duftstoffen und Menthol brach der Gewinn in der Sparte „Scent & Care“ um 35 Prozent ein. Diese umfasst etwa Düfte und Zusätze für Kosmetik. Im Bereich „Taste, Nutrition & Health“ produziert Symrise Geschmacksstoffe für Lebensmittel, Getränke und Tierfutter. Hier stieg das Ebitda um gut sechs Prozent.

Zweistelliges Wachstum mit Tierfutter

Wachstumstreiber war dabei mit einem zweistelligen Umsatzplus erneut das margenstarke Aromageschäft mit Tiernahrung. Symrise versetzt Haustierfutter mit Inhaltsstoffen. In diesem Bereich gilt der Konzern als führend – vor allem seit Symrise 2014 mit Diana einen französischen Hersteller von Aromen für die Tiernahrungsindustrie übernommen hatte. Viele Menschen geben für ihre Haustiere auch in Krisenzeiten hohe Summen aus.

Der Konzern will sich in diesem Feld weiter verstärken und plant, seine Beteiligung an dem auf Tiergesundheit spezialisierten Unternehmen Swedencare mit Investitionen von bis zu 360 Millionen Euro zu erweitern. Symrise ist seit Sommer 2021 an der schwedischen Firma beteiligt. Zuletzt hatte Symrise sein Aktienpaket auf 30 Prozent aufgestockt und musste deshalb ein Pflichtangebot vorlegen.

Zu weiteren Plänen wollte sich Bertram nicht konkret äußern. „Wir bauen unser Engagement bei Swedencare weiter aus, weil wir von der Sinnhaftigkeit des Engagements überzeugt sind.“

