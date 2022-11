Systemgastronomie Bei der Restaurantkette Yaya kochen Roboter

Düsseldorf Im Bowl-Restaurant Yaya in Münster gibt es keine Köche. Die automatische Küche kocht selbst. Sieben schwarze Töpfe drehen sich im 45-Grad-Winkel. Sie wurden zuvor grammgenau mit Zutaten wie Hühnerfleisch, Reis und Sauce mechanisch befüllt. Infrarotgeräte an der Seite erhitzen das Gericht auf 180 Grad. Nach wenigen Minuten wird das Essen in eine Schüssel gekippt. Der Topf stellt sich auf den Kopf. Mit heißem Wasser aus Druckdüsen wird er in wenigen Sekunden komplett gereinigt.

Eine Küchenkraft verfeinert die Bowl noch mit Salat, Rohkost und Körnern. Bis zu 120 Bowls in diversen Variationen schafft die Roboterküche in der Stunde. „Wir können das Restaurant mit nur zwei Mitarbeitern betreiben, ohne Roboter bräuchte es zusätzlich drei Köche“, sagt Dennis Grote, Gründer der Bowl-Kette Yaya, die kürzlich öffnete.

Der 33-Jährige hat viel Erfahrung in der Gastronomie. Mit seinem Vater Hubertus und Bruder Kevin betreibt er Europas größte Varieté-Gruppe GOP. Die Hälfte des Umsatzes machen die sieben Theater mit dem Essen. 800.000 Gäste bekochen GOP-Varietés im Jahr mit mehrgängigen Menüs.

„Ein großer Schmerzpunkt ist schon seit Jahren die Personalnot. Die Pandemie hat das Problem noch verschlimmert. Es fehlt besonders an ausgebildeten und erfahrenen Köchen“, klagt Grote. Als im Lockdown Existenzsorgen um GOP hinzukamen, entwickelte er ein automatisiertes Systemgastro-Konzept, das mit minimalem Personaleinsatz auskommt. „Digitalisierung spart Geld“, ist er überzeugt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Das Konzept könnte richtungsweisend sein angesichts des dramatischen Mitarbeitermangels in der Branche. Nach einer Umfrage der Gewerkschaft NGG unter 4000 Beschäftigten der Gastronomie zeigte sich: Nur 37 Prozent können sich vorstellen, noch lange in der Branche zu arbeiten. Niedrige Entlohnung, Zeitdruck und Arbeitszeiten abends und am Wochenende machen das Berufsfeld unattraktiv.

„Unmenschliche Tätigkeiten an Maschinen delegieren“

„Nicht erst seit der heute kritischen Personalknappheit setzen Gastronomen immer mehr Techniken ein, für die es keinen Koch braucht und die für den Gast eine gleichbleibende Qualität bedeuten“, konstatiert Gastro-Experte Axel Weber von der Beratung Soda Group. Er begrüßt es, wenn „unmenschliche Tätigkeiten an Maschinen delegiert werden können. Wer kocht schon gerne bei 40 Grad im Keller Pasta?“, fragt Weber. Köche könnten sich dank Robotics auf kreative Aufgaben und ihre Rolle als Gastgeber konzentrieren.

Die rotierenden Töpfe werden automatisch befüllt und gereinigt. (Foto: Yaya ) Kochroboter bei Yaya

Ein Roboterrestaurant ganz ohne Menschen – wie etwa zwei Pariser Pizzerien, in denen ein Roboter mit dem Namen Pazzi backt und serviert - kommt für Grote nicht infrage. „Gastfreundlicher Service zum Wohlfühlen bleibt wichtig.“ Ohnehin brauche es Personal zum Nachfüllen der Zutaten.

>> Lesen Sie hier: Ein Kochroboter soll Europas Kantinen erobern

Die Prozesse dagegen hat der Yaya-Chef in seinen Restaurants weitgehend digitalisiert. Die Gäste stellen ihre Wunschbowl – mit Fleisch oder vegan – am Bestellterminal zusammen. Bezahlt wird bargeldlos. Wenige Minuten später erhalten sie am Ausgabeschalter ihre frisch zubereitete Bowl. Wer mittags Wartezeiten vermeiden will, kann auch per App oder am PC bis zu zwei Wochen im Voraus seine Bowl für eine fixe Uhrzeit bestellen. Bisher essen vor allem Studierende bei Yaya, Grote will Büropersonal hinzugewinnen.

Die meisten Gäste nutzen den Abholservice. Die 50 Sitzplätze sind selten alle besetzt. „Zehn Plätze würden wahrscheinlich reichen, wenn wir das Konzept nun als Franchise ausrollen“, meint Grote. Es gebe bereits diverse Anfragen von Autohöfen. Yaya selbst will in hochfrequentieren Lagen wie Innenstädten oder Bahnhöfen Restaurants eröffnen.

Der Gründer des Roboterrestaurants Yaya leitet mit seinem Vater Hubertus und Bruder Kevin Europas größte Varieté-Gruppe GOP. Dort werden 800.000 Gäste im Jahr bekocht. (Foto: Yaya ) Dennis Grote

In fünf Jahren peilt Grote 50 Filialen an, dafür sucht er derzeit Kapitalgeber. 1,5 Millionen Euro haben Familie Grote und ein privater Investor in die Inneneinrichtung und die Entwicklung der Roboterküche investiert. Den Kochroboter, der inzwischen patentiert ist, baut ein Maschinenbauer aus Ibbenbüren.

Eine Handvoll Start-ups tüftelt an einem Roboterkoch. Da Vinci Kitchen aus Leipzig ist auf Pasta spezialisiert. Das Berliner Start-up Aitme arbeitet an einer vollautomatischen Kantine. Investiert sind Rocket Internet, Food Labs, Vorwerk Ventures und das Family Office La Famiglia. Der Gemüsekonzern Bonduelle hat mit dem kalifornischen Start-up Chowbotics einen Salatautomaten entwickelt. Der „Cabaletta“ bereitet Salate in rund 1000 Variationen zu. Und in München öffnete kürzlich die erste Roboter-Bar Deutschlands. Im Sausalitos mixt Roboter Sam einen Mojito in 30 Sekunden.

„In wenigen Jahren wird es üblich sein, dass Roboter in der Küche stehen“, prognostiziert Yaya-Gründer Grote. „Solange Frische und Qualität des Essens stimmen, spricht nichts dagegen, dass auch in der Gastronomie Roboter Menschen entlasten.“

Mehr: Peter Pane will trotz Krise mehr Burger braten