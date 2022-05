Tabakkonzern Weg von der Zigarette: Philip Morris kauft Swedish Match für 16 Milliarden Dollar

Produkte von Swedish Match in Stockholm

New York, Stockholm Der US-Tabakkonzern Philip Morris International baut sein Angebot mit rauchfreien Produkten aus und übernimmt den kleineren europäischen Konkurrenten Swedish Match. Philip Morris bietet für das schwedische Unternehmen 106 Kronen je Aktie (10,30 Euro), wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Das sind 40 Prozent mehr als der Schlusskurs vom Montag.

Am Montagabend hatten beide Seiten Verhandlungen bestätigt. Die Aktie von Swedish Match legte am Dienstag um fast 25 Prozent zu auf 95 Kronen.

Das Unternehmen wird bei dem Deal mit rund 16 Milliarden Dollar bewertet. Der Verwaltungsrat von Swedish Match empfehle den Aktionären, das Angebot anzunehmen.

Philip Morris ist international vor allem für seine Marke „Marlboro“ bekannt. Aufgrund des weltweit zurückgehenden Zigarettenkonsums und des kritischen Blicks der Gesundheitsbehörden auf den Markt versucht der US-Konzern seit Jahren, den Anteil sogenannter rauchfreier Produkte zu erhören. Dazu zählen etwa Nikotinbeutel, bei denen Swedish Match gut aufgestellt ist. 2021 machten rauchfreie Produkte knapp zwei Drittel des Umsatzes aus.

Swedish Match wurde 1917 gegründet. Zunächst stellte das Unternehmen hauptsächlich Streichhölzer her. Später kamen Tabakprodukte und Feuerzeuge hinzu. Mittlerweile hat sich Swedish Match auf die Produktion von Nikotinbeuteln spezialisiert, die unter dem Namen „Snus“ vermarktet werden. Das sind kleine, in Dosen verpackte Tabakportionen, die zwischen Oberlippe und Gaumen gesteckt werden und Nikotin abgeben. Beliebt sind diese seit Jahrzehnten in Schweden und Norwegen.

Erfolgreiche Nikotinbeutel

Die Beutel sind innerhalb der EU nur in Schweden zugelassen. Mehrere Versuche, „Snus“ auch in anderen EU-Ländern genehmigen zu lassen, sind bislang gescheitert. Auf dem Heimatmarkt kämpft der Konzern außerdem gegen stärker werdende Konkurrenten.

Erfolgreicher ist der Konzern in den USA. Seit 2019 ist „Snus“ hier zugelassen. Swedish Match ist mittlerweile Marktführer bei rauchfreien Produkten, auch dank der Marke „Zyn“. Der Konzern kommt hier auf einen Marktanteil von rund 64 Prozent.

Der Markt für Nikotinbeutel und ähnliche Produkte wächst stark und ist hart umkämpft: Der US-Konzern Altria, der sein internationales Geschäft 2008 unter dem Namen Philip Morris abgetrennt hatte, ist hier mit seiner Marke „On“ ebenfalls vertreten.

Eine Übernahme von Swedish Match durch Philip Morris passt zur Strategie des US-Konzerns, neben dem internationalen Vertrieb von Zigarettenmarken wie Marlboro, Chesterfield und L&M seine Produktpalette an rauchfreien und weniger gesundheitsschädlichen Tabakprodukten auszubauen.

So hat Philip Morris das „Iqos“-System zum Erhitzen von Tabak entwickelt und im vergangenen Jahr die Vectura Group, einen Entwickler von Asthmamedikamenten, übernommen. Außerdem erwarb der Konzern den Anbieter Fertin Pharma, der ein Hilfsmittel zur Raucherentwöhnung herstellt.

Experten sehen der Übernahme mit gemischten Gefühlen entgegen. Jefferies-Analyst Owen Bennet lobt, dass Philip Morris durch den Zukauf sein US-Vertriebsnetz stärken könnte. Dies würde vor allem die Konkurrenten Altria und British American Tobacco unter Druck setzen.

Altria könnte dann die Vermarktung von „Iqos“ in den USA beenden und den „Vape“-Anbieter Juul, an dem man bereits beteiligt ist, ganz übernehmen. „Wir würden auch ein Gegenangebot für Swedish Match nicht ausschließen“, so Bennett, etwa durch Japan Tobacco.

Anhaltende Suchtgefahr

Die Analysten von Goldman Sachs sind der Ansicht, dass ein Kauf von Swedish Match „attraktive Wachstumschancen in den USA bietet und Zugang zum US-Markt für risikoreduzierte Produkte verschafft“. Die Experten von JP Morgan sind überzeugt, dass die Übernahme Philip Morris schneller an sein Ziel bringen könnte, bis 2025 mindestens die Hälfte des Konzernumsatzes mit rauchfreien Produkten zu erreichen: Der Anteil an den Erlösen läge 2025 dann bei 45 statt bei 42 Prozent, schreiben sie.

Andere Beobachter sind skeptischer. „Eine 15-Milliarden-Dollar-Übernahme wäre unserer Meinung nach nicht die beste Verwendung des Kapitals von Philip Morris“, schreibt Bloomberg-Analyst Kenneth Shea. So würde die Übernahme „das Engagement des Unternehmens in der umstrittenen Tabakindustrie weiter verstärken“. Eigentlich hatte Philip Morris erst 2021 angekündigt, stärker im Bereich Wellness und Gesundheit zu expandieren.

Sollte die Übernahme gelingen, muss Philip Morris darauf hoffen, dass die Gesundheitsbehörden nicht auch die rauchfreien Seiten der Tabakindustrie stärker in den Fokus nehmen – etwa aufgrund der umstrittenen Fragen von Suchtgefahr und möglicher Krebsrisiken. So gab Swedish Match erst im März die geplante Ausgliederung seines US-Zigarrengeschäfts nach einer kritischen Mitteilung der Arzneimittelaufsicht FDA auf.

Philip Morris war zuletzt in die Kritik geraten, nachdem Kommunen in mehreren europäischen Ländern, darunter Ungarn und Griechenland, Kooperationsvorträge mit dem Konzern unterzeichnet und sogenannte „rauchfreie Städte und Inseln“ ausgerufen hatten. Was nach Gesundheitsschutz klingt, diene in Wirklichkeit der Vermarktung neuer Nikotinprodukte, warnte etwa das Antikorruptions-Netzwerk OCCRP.

