Tabakkonzern Weg von der Zigarette: Philip Morris verhandelt über Milliarden-Zukauf in Schweden

Der Tabakriese würde mit einem Kauf sein Angebot bei rauchfreien Produkten ausbauen. Die Swedish-Match-Aktie steigt um 25 Prozent. Suchtexperten sind skeptisch.

Der schwedische Hersteller ist vor allem bei rauchfreien Produkten wie Nikotinbeuteln gut aufgestellt. (Foto: Reuters) Produkte von Swedish Match in Stockholm

New York, Stockholm Der US-Tabakkonzern Philip Morris International ist an einer Übernahme des kleineren europäischen Konkurrenten Swedish Match interessiert. Beide Seiten bestätigten am Montagabend in separaten Pressemitteilungen Verhandlungen. Es gebe jedoch keine Gewissheit, dass tatsächlich ein Deal zustande komme.

Zuvor hatte das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf Insider von fortgeschrittenen Gesprächen berichtet. Demnach könnte Swedish Match bei eine Offerte von Philip Morris mit rund 15 Milliarden Dollar, umgerechnet 14,2 Milliarden Euro, oder mehr bewertet und eine Einigung noch in dieser Woche erzielt werden. Die Marktkapitalisierung der Schweden liegt aktuell bei zwölf Milliarden Dollar.

Die Meldung ließ die Aktien von Philip Morris leicht ins Plus drehen. Die Papiere von Swedish Match kletterten am Dienstag in Stockholm um mehr als 25 Prozent und waren auf dem Weg zu ihrem bislang größten Tagesgewinn.