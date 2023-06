Tarifkonflikt 18,5 Prozent Gehaltsplus – Lufthansa legt Piloten ein neues Angebot vor

Mit einem neuen Angebot will das Management einen Streik mitten in der Hauptreisezeit verhindern.

Frankfurt Die Führung von Lufthansa hat den Piloten der Kernmarke Lufthansa Airlines und der Frachttochter Lufthansa Cargo in dem seit Monaten schwelenden Tarifkonflikt ein neues Angebot vorgelegt. Zusammen mit bereits vorab gezahlten Lohnerhöhungen ergibt das Paket nach Berechnungen des Konzerns eine Gehaltssteigerung von 18,5 Prozent – verteilt über mehrere Jahre bis 2025.

Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte entsprechende Informationen des Handelsblatts aus Pilotenkreisen. Auch die Pilotenvertretung Vereinigung Cockpit (VC) erklärte, eine neue Offerte erhalten zu haben. „Die Gremien beugen sich derzeit über das Angebot. Es ist noch zu früh für eine abschließende Bewertung“, sagte Marcel Gröls, Vorsitzender Tarifpolitik der VC, dem Handelsblatt am Freitag.

Das Paket enthält Details zum Vergütungs- und zum Manteltarifvertrag, der die Arbeitsbedingungen regelt. So bietet die Lufthansa unter anderem planbarere Einsatz- und Bereitschaftszeiten an.

Kern des Angebots ist aber die Bezahlung. Anfang 2024 sollen die Gehälter um mindestens fünf Prozent steigen, ein Jahr später noch einmal um mindestens 3,5 Prozent. Mindestens deshalb, weil Lufthansa bereit ist, stärker zu erhöhen, sollten in den jeweiligen Jahren auch die allgemeinen Tariflöhne stärker steigen.

Da die Piloten im vergangenen Jahr während der laufenden Tarifgespräche bereits zweimal eine Erhöhung von jeweils 490 Euro pro Monat bekamen – im Schnitt ein Gehaltzuwachs von zehn Prozent – kommt der Konzern beim Gesamtvolumen auf den Wert von 18,5 Prozent.

Keine andere Mitarbeitergruppe habe eine solch hohe Tariferhöhung erhalten, heißt es bei der Lufthansa. Ein Copilot (First Officer) würde danach mindestens 5934 Euro monatlich bekommen. Mit steigender Berufserfahrung würde das Entgelt bis auf 11.187 Euro steigen. Ein Kapitän würde bei 11.780 Euro einsteigen und bei 18.837 Euro enden. Dazu kommt eine Schichtzulage von 16,3 Prozent.

Ob das reichen wird um den Tarifkonflikt zu lösen, ist offen. Nur noch bis Ende Juni haben beide Seiten Zeit, dann endet die Friedenspflicht und es kann gestreikt werden. Vor allem junge Kollegen seien auf Konfrontationskurs, wird in Pilotenkreisen berichtet. Sie seien frustriert, weil sie bis zu 17 Jahre bis zum Aufstieg zum Kapitän warten müssen. Vor einigen Jahren ging das noch deutlich schneller.

Im Streit bei der Lufthansa geht es um mehr als nur Geld

Ein Arbeitskampf mitten in der Hauptreisezeit wäre für das Unternehmen ein Desaster und würde Tausende Passagiere treffen. Das Problem: Es geht um mehr als Geld. Im Hintergrund schwingt die übergeordnete Frage mit, in wie weit die Kernmarke – sie steht für die das Premiumangebot des Konzerns – noch wachsen kann.

Nach Ansicht des Managements um Konzernchef Carsten Spohr ist Wachstum nur dann möglich, wenn die Kosten wettbewerbsfähig. Die Cockpitbesatzungen bei Lufthansa Airlines haben aber die besten Tarifkonditionen in der gesamten Gruppe.

Spohr hat deshalb in der Vergangenheit neue Airlines wie Eurowings oder Eurowings Discover gegründet. Sie haben Verkehre von der Kernmarke übernommen. Bis zur Pandemie sicherte eine sogenannte Perspektivvereinbarung die Größe der Lufthansa-Airline. In ihr war festgelegt, dass die Flotte mindestens 325 Flugzeuge haben muss. Das Management hatte das Abkommen in der Krise aber einseitig gekündigt.

Das sorgte bei der Cockpitbesatzung für viel Ärger. „Man hätte in der Krise einfach mal mit uns reden können“, beklagt ein Pilot. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat mittlerweile eingeräumt, dass die Kündigung übereilt war. Deshalb bietet die Führung ein neues Abkommen an, will dafür aber Gegenleistungen.

Nur wenn auf den Zubringerflügen zu den Drehkreuzen Frankfurt und München die Kosten gedrückt werden können, sollen diese bei Lufthansa Airlines bleiben. Gelingt in diesem Punkt keine Einigung, wird City Airlines, eine neue Fluggesellschaft, die Strecken übernehmen. Die Betriebserlaubnis für City Airlines liegt mittlerweile vor, ein erstes Flugzeug hat die Gesellschaft auch schon.

Dem CEO sind die hohen Kosten der Kernmarke auf der Kurzstrecke ein Dorn im Auge. Gleichzeitig werden in die Langstrecke viele Milliarden Euro investiert. (Foto: Reuters) Lufthansa-Chef Carsten Spohr

Gleichzeitig würde das Management die bestehende Tochter Cityline dann gerne mit City Airlines verschmelzen. Cityline fliegt bisher mit den Kurz- und Mittelstreckenjets A320 und A319 von Airbus. Das ist in der erwähnten Perspektivvereinbarung geregelt. Gibt es kein Anschlussabkommen, müsste Cityline diese Flugzeuge abgeben. Das wäre das Aus der Fluggesellschaft.

Das Management sieht in der neuen Airline deshalb auch eine Auffanglösung für die Crews von Cityline, sollten die Verhandlungen scheitern. Die Piloten der Kernmarke empfinden die Neugründung dagegen als Bedrohung und erneute Provokation.

Eine Lösung bei dieser Frage ist schwierig, zumal die Piloten untereinander uneinig sind. Einige wollen kein neues Perspektivabkommen, da Lufthansa eh stark wachse. Andere haben Bedenken, dass sich die Gespräche zu sehr auf Themen wie Geld konzentrieren werden. „Zumal die Frage erlaubt ist, ob ausgerechnet unsere Berufsgruppe für einen möglichst hohen Tarifabschluss streiken sollte“, sagte ein Flugzeugführer.

Das Echo in der Öffentlichkeit könne verheerend sein. Gleichzeitig werde die wichtigere Frage, welche Rolle Lufthansa Airlines künftig spiele, nicht beantwortet.

Ohne Einigung drohen ab Juli Pilotenstreiks bei der Lufthansa

Die Tarifkommission der VC steckt bei diesem Thema in einem Dilemma. Strategische Themen wie die künftige Größe oder Ausrichtung der Lufthansa sind nicht streikfähig. Die VC ist damit vor einigen Jahren schon einmal vor Gericht gescheitert. Entsprechend wortkarg ist man bei der Gewerkschaft.

Sollte bis Ende Juni keine Einigung möglich sein, drohen zunächst Warnstreiks. Zwar hat die VC im vergangenen Jahr eine Urabstimmung durchgeführt, die zu langen Arbeitskämpfen berechtigt. Doch die Juristen der Gewerkschaft seien der Ansicht, diese gelte nach so langer Zeit nicht mehr, berichten Pilotenkreise. Parallel würde wahrscheinlich im Juli eine neue Urabstimmung gestartet. Die VC wollte sich zu dem Thema nicht äußern.

Das Management hofft, dass die Flugzeugführer bei den Arbeitskämpfen nicht überziehen – und hat eine Hürde errichtet. Streikkosten würden seit kurzem nicht mehr im Konzern, sondern bei der Airline verbucht, wo die Ausstände stattfänden, sagte Spohr vor wenigen Wochen auf einer Mitarbeiterversammlung in München: „Und Wachstum hängt auch von der Kostenposition der jeweiligen Airline ab. Ich glaube, das diszipliniert.“

